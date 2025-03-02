Україні важливо посилювати свої позиції у взаємодії з Європою та США – Зеленський у Лондоні
Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні (Скриншот із відео)

Для України важливо зберігати єдність довкола себе та посилювати свої позиції у взаємодії із союзниками – країнами Європи та США. Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з італійською прем'єр-міністеркою Джорджею Мелоні у Лондоні.

Політики зустрілися задля напрацювання спільного плану дій стосовно завершення війни справедливим та стійким миром.

"Ніхто не зацікавлений у продовженні та швидкому поверненні війни, окрім Путіна, тому важливо зберігати єдність довкола України й посилювати позиції нашої держави у взаємодії із союзниками – країнами Європи та США", – наголосив український лідер.

Він підкреслив, що Україні потрібен мир, підкріплений надійними гарантіями безпеки.

Зеленський подякував Італії за постійну підтримку та партнерство у наближенні миру.

Напередодні, під час зустрічі з британським прем'єром Кіром Стармером, Мелоні заявила, що Сполучене Королівство та Італія можуть відіграти ключову роль у "наведенні мостів" серед партнерів. Вона зазначила, що "дуже, дуже важливо" уникнути ризику розколу на Заході, передавало BBC.

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