Україні важливо посилювати свої позиції у взаємодії з Європою та США – Зеленський у Лондоні

Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні (Скриншот із відео)

Для України важливо зберігати єдність довкола себе та посилювати свої позиції у взаємодії із союзниками – країнами Європи та США. Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з італійською прем'єр-міністеркою Джорджею Мелоні у Лондоні.

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Політики зустрілися задля напрацювання спільного плану дій стосовно завершення війни справедливим та стійким миром.

"Ніхто не зацікавлений у продовженні та швидкому поверненні війни, окрім Путіна, тому важливо зберігати єдність довкола України й посилювати позиції нашої держави у взаємодії із союзниками – країнами Європи та США", – наголосив український лідер.

Він підкреслив, що Україні потрібен мир, підкріплений надійними гарантіями безпеки.

Зеленський подякував Італії за постійну підтримку та партнерство у наближенні миру.

Напередодні, під час зустрічі з британським прем'єром Кіром Стармером, Мелоні заявила, що Сполучене Королівство та Італія можуть відіграти ключову роль у "наведенні мостів" серед партнерів. Вона зазначила, що "дуже, дуже важливо" уникнути ризику розколу на Заході, передавало BBC.

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Мелоні підтримує хороші відносини з Трампом та США. Зокрема, вона відвідувала інавгурацію лідера Штатів за його запрошенням.

У неділю, 2 березня, прем'єр Британії Стармер проводить саміт щодо оборони та безпеки, у якому беруть участь лідери понад 10 держав, а також представники НАТО, Європейської комісії та Європейської ради.

Президент Литви після розмови зі Стармером заявив, що США та Україні слід повернутися за стіл переговорів разом з європейцями.