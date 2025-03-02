Україні важливо посилювати свої позиції у взаємодії з Європою та США – Зеленський у Лондоні
Для України важливо зберігати єдність довкола себе та посилювати свої позиції у взаємодії із союзниками – країнами Європи та США. Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з італійською прем'єр-міністеркою Джорджею Мелоні у Лондоні.
Політики зустрілися задля напрацювання спільного плану дій стосовно завершення війни справедливим та стійким миром.
"Ніхто не зацікавлений у продовженні та швидкому поверненні війни, окрім Путіна, тому важливо зберігати єдність довкола України й посилювати позиції нашої держави у взаємодії із союзниками – країнами Європи та США", – наголосив український лідер.
Він підкреслив, що Україні потрібен мир, підкріплений надійними гарантіями безпеки.
Зеленський подякував Італії за постійну підтримку та партнерство у наближенні миру.
Напередодні, під час зустрічі з британським прем'єром Кіром Стармером, Мелоні заявила, що Сполучене Королівство та Італія можуть відіграти ключову роль у "наведенні мостів" серед партнерів. Вона зазначила, що "дуже, дуже важливо" уникнути ризику розколу на Заході, передавало BBC.
- Мелоні підтримує хороші відносини з Трампом та США. Зокрема, вона відвідувала інавгурацію лідера Штатів за його запрошенням.
У неділю, 2 березня, прем'єр Британії Стармер проводить саміт щодо оборони та безпеки, у якому беруть участь лідери понад 10 держав, а також представники НАТО, Європейської комісії та Європейської ради.
- Президент Литви після розмови зі Стармером заявив, що США та Україні слід повернутися за стіл переговорів разом з європейцями.