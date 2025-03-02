Стармер перепросив у лідерів країн Балтії за те, що їх не запросили на саміт у Лондоні

Кір Стармер (Фото: TOLGA AKMEN / EPA)

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер перепросив у лідерів країн Балтії за те, що не запросив їх на саміт з безпеки та оборони у Лондоні. Про це повідомила головна радниця литовського президента Аста Скайсгіріте в інтерв'ю суспільному мовнику країни LRT.

Натомість Стармер дистанційно поспілкувався з Науседою, прем'єркою Латвії Евікою Сілінією та президентом Естонії Аларом Карісом.

"Президент Ґітанас Науседа дуже чітко сказав: ми незадоволені тим, що нас не запросили до Лондона. А прем'єр-міністр Сполученого Королівства, правду кажучи, почав свою розмову з вибачень перед лідерами країн Балтії, заявивши, що наступного разу подібних речей уникатимуть", – розповіла Скайсгіріте.

За її словами, під час бесіди обговорювалася резонансна зустріч президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Після розмови Науседа повідомив, що США та Україні слід повернутися за стіл переговорів разом з європейцями. Його радниця зазначила, що Стармер дотримується тієї ж думки.

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Вона зауважила, що під час розмови прем'єр Британії чітко заявив, що Трамп хотів би, аби Україна уклала мирну угоду і після цього європейці надали Україні гарантії безпеки.

Зміст цих гарантій політики не обговорювали.

"Про миротворчі місії ми поговоримо після мирної угоди", – розповіла посадовиця й зазначила, що Стармер повідомив про готовність Британії та Франції очолити таку коаліцію.

Також країни Балтії та Сполучене Королівство погодились, що необхідно зберегти та посилити санкції проти РФ, а також використати для відновлення України заморожені російські активи.

У неділю, 2 березня, Стармер проводить саміт щодо оборони та безпеки, у якому візьмуть участь лідери понад 10 держав, а також представники НАТО, Європейської комісії та Європейської ради.

Напередодні телеканал Sky News з посиланням на анонімного дипломата повідомляв, що країни Балтії були "вкрай незадоволені" тим, що їх не запросили на саміт.