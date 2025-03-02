Британія та Франція працюватимуть з Україною над мирним планом, який представлять США

Кір Стармер (Фото: Chris Kleponis/EPA)

Велика Британія та Франція працюватимуть з Україною, щоб сформувати й представити мирний план Сполученим Штатам. Про це повідомив прем’єр-міністр Британії Кір Стармер перед самітом у Лондоні, його слова наводить газета The Guardian.

Стармер сказав, що після перемовин із президентом Володимиром Зеленським і лідером Франції Емманюелем Макроном вони досягли домовленості про те, що Лондон та Париж й, "можливо, з одним або двома іншими" працюватимуть з Києвом, щоб зупинити війну.

За його словами, цей узгоджений мирний план буде представлено США.

"Я думаю, що ми зробили крок у правильному напрямі", – сказав Стармер.

Стармер додав, що не довіряє російському диктатору Володимиру Путіну, кажучи, що той "прийде знову", якби йому видалася така можливість. Звідси критична потреба в гарантіях безпеки, додав прем’єр Британії.

Політик заявив, що, з іншого боку, він довіряє Зеленському та американському президенту Дональду Трампу.

25 лютого 2025 року повідомлялося, що 2 березня у Британії європейські лідери обговорять спільні плани щодо оборони й безпеки.

Згодом британський уряд повідомив, що у саміті візьмуть участь лідери понад 10 держав, а також керівництво НАТО, Європейської комісії та Європейської ради.