Британия и Франция будут работать с Украиной над мирным планом, который представят США

Кир Стармер (Фото: Chris Kleponis/EPA)

Великобритания и Франция будут работать с Украиной, чтобы сформулировать и представить мирный план Соединенным Штатам. Об этом сообщил премьер-министр Британии Кир Стармер перед саммитом в Лондоне, его слова приводит газета The Guardian.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Стармер сказал, что после переговоров с президентом Владимиром Зеленским и лидером Франции Эмманюэлем Макроном они достигли договоренности о том, что Лондон и Париж и "возможно, один или два другие" будут работать с Киевом, чтобы остановить войну.

По его словам, этот согласованный мирный план будет представлен США.

"Я думаю, что мы сделали шаг в правильном направлении", – сказал Стармер.

Стармер добавил, что не доверяет российскому диктатору Владимиру Путину, говоря, что тот "придет снова", если бы ему представилась такая возможность. Отсюда критическая потребность в гарантиях безопасности, добавил премьер Великобритании.

Политик заявил, что, с другой стороны, он доверяет Зеленскому и американскому президенту Дональду Трампу.

25 февраля 2025 года сообщалось, что 2 марта в Британии европейские лидеры обсудят совместные планы по обороне и безопасности.

Впоследствии британское правительство сообщило, что в саммите примут участие лидеры более 10 государств, а также руководство НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета.