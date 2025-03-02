Правительство Британии раскрыло детали саммита в Лондоне по Украине

Кир Стармер и Владимир Зеленский (Фото: Neil Hall/EPA)

В саммите, который пройдет 2 марта в Лондоне, примут участие лидеры более 10 государств, а также представители НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета. О деталях мероприятия сообщается на сайте британского правительства.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер активизирует свои усилия по достижению справедливого и крепкого мира в Украине, созвав международных лидеров в Лондоне.

Саммит завершает неделю напряженной дипломатии для Стармера, во время которой он объявил об увеличении расходов на оборону. В правительстве подтвердили, что британский премьер пообщался с президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским в пятницу вечером после их спора в Овальном кабинете Белого дома.

Стармер встретит премьер-министра Италии Джорджу Мелони на Даунинг-стрит утром 2 марта, прежде чем на саммите к нему присоединятся лидеры Украины, Франции, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии.

Также в мероприятии примут участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта.

Дискуссии на саммите будут сосредоточены на:

→ укреплении позиций Украины сейчас – включая постоянную военную поддержку и усиление экономического давления на Россию;

→ необходимости крепкого длительного соглашения, которое обеспечит постоянный мир в Украине и гарантирует, что Украина сможет сдерживать и защищаться от будущих нападений со стороны России;

→ следующие шаги по планированию надежных гарантий безопасности.

"В партнерстве с нашими союзниками мы должны усилить подготовку к европейскому элементу гарантий безопасности вместе с продолжением дискуссий с США. У нас есть возможность объединиться, чтобы обеспечить справедливый и длительный мир в Украине, гарантирующий их суверенитет и безопасность", – заявил Стармер, добавив, что пора объединиться, чтобы гарантировать наилучший результат для Украины и защитить европейскую безопасность.

25 февраля 2025 года сообщалось, что 2 марта в Британии европейские лидеры обсудят совместные планы по обороне и безопасности.

1 марта Зеленский встретился со Стармером в официальной резиденции последнего на Даунинг-стрит. Британский политик заявил, что Британия будет с Украиной "столько времени, сколько это может понадобиться".