"Британия будет с Украиной сколько нужно". Зеленский встретился со Стармером

Кит Стармер и Владимир Зеленский (Фото: NEIL HALL / EPA)

Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в официальной резиденции последнего на Даунинг-стрит, передают мировые медиа.

"И как вы слышали из приветственных возгласов на улице, у вас есть полная поддержка в Соединенном Королевстве, и мы будем с вами, с Украиной, столько времени, сколько это может понадобиться", – сказал Стармер Зеленскому, передает The Guardian.

По словам премьера, британский народ вышел к резиденции, чтобы продемонстрировать, как сильно он поддерживает Зеленского и Украину, показать "абсолютную решительность" Британии стоять рядом со страной и достичь крепкого мира, чего хотят оба политика.

"Долговременный мир для Украины, основанный на суверенитете и безопасности для Украины – так важен для Украины, так важен для Европы и так важен для Соединенного Королевства", – отметил британский лидер.

Зеленский заявил, что "мы рассчитываем на вашу поддержку", и поблагодарил народ Британии.

По данным Sky News, сейчас между лидерами проходит частная встреча, но незадолго до этого они поделились несколькими ремарками перед камерами.