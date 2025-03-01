"Британия будет с Украиной сколько нужно". Зеленский встретился со Стармером
Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в официальной резиденции последнего на Даунинг-стрит, передают мировые медиа.
"И как вы слышали из приветственных возгласов на улице, у вас есть полная поддержка в Соединенном Королевстве, и мы будем с вами, с Украиной, столько времени, сколько это может понадобиться", – сказал Стармер Зеленскому, передает The Guardian.
По словам премьера, британский народ вышел к резиденции, чтобы продемонстрировать, как сильно он поддерживает Зеленского и Украину, показать "абсолютную решительность" Британии стоять рядом со страной и достичь крепкого мира, чего хотят оба политика.
"Долговременный мир для Украины, основанный на суверенитете и безопасности для Украины – так важен для Украины, так важен для Европы и так важен для Соединенного Королевства", – отметил британский лидер.
Зеленский заявил, что "мы рассчитываем на вашу поддержку", и поблагодарил народ Британии.
По данным Sky News, сейчас между лидерами проходит частная встреча, но незадолго до этого они поделились несколькими ремарками перед камерами.
- В воскресенье, 2 марта, состоится встреча Зеленского с королем Британии Чарльзом III, а также президент должен принять участие в саммите лидеров по безопасности и обороне.
- Накануне, 28 февраля, Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом. Во время общения в Овальном кабинете между ним, Трампом и Вэнсом произошел спор, это транслировалось в прямом эфире. После этого Зеленский досрочно покинул Белый дом.
- Впоследствии Зеленский заявил, что отношения с Америкой еще можно спасти, поскольку, по его словам, это больше чем отношения между двумя президентами. Он сообщил, что не будет просить прощения у Трампа.