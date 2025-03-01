Рютте: Спор Зеленского и Трампа – досадный, им следует восстановить отношения

Генсек НАТО заявил украинскому лидеру, что США, Украине и Европе нужно держаться вместе, чтобы добиться крепкого мира

Марк Рютте (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что спор между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом был "досадным" и им следует возобновить свои отношения. Его слова в интервью BBC цитирует The Guardian.

"Я уже дважды говорил по телефону с президентом Зеленским. И сказал ему, что нам нужно держаться вместе — США, Украине и Европе, чтобы привести Украину к крепкому миру", – заявил Рютте.

Генсека спросили: что Зеленский рассказал ему о своей встрече с Трампом, – тот ответил, что не имеет права это раскрывать, но отметил: "Я четко сказал ему, что мы действительно должны уважать то, что президент Трамп уже сделал для Украины", имея в виду переносные противотанковые комплексы Javelin, которые начали поставляться Киеву в первую каденцию политика.

Рютте добавил, что Украина была бы "нигде" (перестала существовать. – Ред.) без американской поддержки.

"Поэтому я сказал ему, что мы действительно должны отдать должное Трампу за то, что он сделал тогда, что Америка сделала с тех пор, а также за то, что Америка все еще делает", – отметил чиновник.

Генсек НАТО настаивал на том, что Трамп предан созданию крепкого мира в Украине, но отметил, что лидер США хочет, чтобы Европа и Канада тратили больше на оборону.

"Я абсолютно убежден, что США хотят привести Украину к этому крепкому миру. Но очевидно, для этого им нужно убедиться, что мы все работаем вместе над этим. И важно, чтобы президент Зеленский нашел способ возобновить свои отношения с американским президентом и с высшим американским руководством", – сказал Рютте.

По словам чиновника, он обсуждал это в пятницу с Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который должен встретиться вечером в субботу.

"Когда мирное соглашение будет заключено, важно, и я думаю, что это станет известно уже завтра [во время встречи лидеров в Лондоне], чтобы многие европейские страны были готовы помочь обеспечить гарантии безопасности в Украине, гарантировать, что это мирное соглашение будет продолжительным и не будет вновь обжаловано россиянами", – подытожил генсек НАТО.