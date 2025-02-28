Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом
Президент Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом стало известно из трансляции Голоса Америки.
Трамп лично встретил Зеленского на входе. Президенты обменялись рукопожатиями, после чего вошли в Белый дом.
Трамп и Зеленский проведут переговоры, а также примут участие в подписании рамочного соглашения о полезных ископаемых между украинской и американской сторонами.
Затем, как ожидается, американский и украинский лидеры дадут общую пресс-конференцию.
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