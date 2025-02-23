Зеленский ответил на заявление Трампа: На "диктатор" обижался бы тот, кто является таковым
Президент Владимир Зеленский заявил, что на слово "диктатор" должен обижаться тот, кто является диктатором. Так во время пресс-конференции глава государства отреагировал на предварительные заявления своего американского коллеги Дональда Трампа.
"Здесь нет возможности для эмоций. И поэтому я имею прагматичный подход к ним отношений с сегодняшней администрацией, и буду продолжать именно так. Но, безусловно, я бы не назвал эти слова в мой адрес от президента Трампа комплементами, мягко говоря. Я понимаю это, да, но зачем обижаться? Обижался на слово диктатор тот, кто является диктатором", – рассказал Зеленский.
Президент отметил, что воспринимает слова Трампа как: "Ну, что же поделаешь? Ну, будем как-то жить с США". Он отметил, что "диктаторами точно не будем – просто не интересно".
Глава государства напомнил, что он и народные депутаты законно избраны, и добавил, что выборы состоятся после окончания военного положения.
Украинский лидер отметил, что не собирается быть у власти десятилетия, однако "и Путину быть у власти над территориями Украины не дадим быть".
"А слова, они пройдут. А может и что-то хорошее когда-нибудь скажут. Для меня честно важно, что обо мне думают украинцы. Я думаю, как и для президента Трампа – для него важно, что о нем думают американцы. Я думаю, именно сейчас для него это очень важно", – подытожил президент.
- 18 февраля президент США заявил на пресс-конференции, что рейтинг Зеленского якобы упал до 4% и что Украине следует провести выборы перед переговорами по окончании войны. В ответ утром 19 февраля украинский лидер отметил, что Трамп озвучил российскую дезинформацию.
Уже вечером президент США назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что президенту Украины лучше "двигаться быстро или у него не останется страны". В вечернем обращении украинский лидер заявил, что рассчитывает на прагматизм Америки, и отметил, что сильнейшим нужно избрать мир, а не российского диктатора Путина.