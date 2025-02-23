Зеленский ответил на заявление Трампа: На "диктатор" обижался бы тот, кто является таковым

Президент отметил, что "диктаторами точно не будем – просто не интересно"

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что на слово "диктатор" должен обижаться тот, кто является диктатором. Так во время пресс-конференции глава государства отреагировал на предварительные заявления своего американского коллеги Дональда Трампа.

"Здесь нет возможности для эмоций. И поэтому я имею прагматичный подход к ним отношений с сегодняшней администрацией, и буду продолжать именно так. Но, безусловно, я бы не назвал эти слова в мой адрес от президента Трампа комплементами, мягко говоря. Я понимаю это, да, но зачем обижаться? Обижался на слово диктатор тот, кто является диктатором", – рассказал Зеленский.

Президент отметил, что воспринимает слова Трампа как: "Ну, что же поделаешь? Ну, будем как-то жить с США". Он отметил, что "диктаторами точно не будем – просто не интересно".

Глава государства напомнил, что он и народные депутаты законно избраны, и добавил, что выборы состоятся после окончания военного положения.

Украинский лидер отметил, что не собирается быть у власти десятилетия, однако "и Путину быть у власти над территориями Украины не дадим быть".

"А слова, они пройдут. А может и что-то хорошее когда-нибудь скажут. Для меня честно важно, что обо мне думают украинцы. Я думаю, как и для президента Трампа – для него важно, что о нем думают американцы. Я думаю, именно сейчас для него это очень важно", – подытожил президент.