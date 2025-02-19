"Быть с миром или быть с Путиным". Первые заявления Зеленского после спора с Трампом

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Президент Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку на фоне своего публичного спора с американским лидером Дональдом Трампом.

"Спасибо вам за поддержку!", – написал президент Украины в X на английском и украинском языках.

ОБНОВЛЕНО. В вечернем обращении президент не упомянул ситуацию с Трампом напрямую, но сообщил, что на завтра запланирована его встреча со спецпосланником лидера США Китом Келлогом.

Президент завершил видео словами о том, что рассчитывает на прагматизм Америки, и заметил, что сильнейшим нужно избрать мир, а не российского диктатора Владимира Путина.

"Я рассчитываю на украинское единство, на нашу украинскую храбрость, на наши отношения с партнерами, и на наше единство Европы, и на прагматизм Америки – Америки, которой нужен успех так же, как и всем нам. Успех объединяет. Наше единство – это то, что лучше всего защищает наше будущее. Будущее не из всех – для всех из Пути. Путиным или с миром. Следует выбрать мир", – рассказал украинский лидер.

Спор между Зеленским и Трампом начался после того, как 18 февраля президент США заявил на пресс-конференции, что рейтинг Зеленского якобы упал до 4% и что Украине следует провести выборы перед проведением переговоров об окончании войны. Этим словам предшествовала американо-российская встреча в Саудовской Аравии.

В ответ утром 19 февраля украинский лидер отметил, что Трамп озвучил российскую дезинформацию.

Уже вечером президент США назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что президенту Украины лучше "двигаться быстро или у него не останется страны".

Украинская сторона пока не реагировала на это заявление. В частности, в поддержку Зеленского выступили канцлер Олаф Шольц и глава дипломатии страны Анналена Бербок, премьер-министр Норвегии Гар Стере, лидер британской Консервативной партии Кэми Баденок, а также бывший соратник Трампа, вице-президент в его первую каденцию Майк Пенс.