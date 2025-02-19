"Бути з миром чи бути з Путіним". Перші заяви Зеленського після суперечки з Трампом

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський подякував за підтримку на тлі своєї публічної суперечки з американським лідером Дональдом Трампом.

"Дякую вам за підтримку!" – написав президент України у X англійською та українською мовами.

ОНОВЛЕНО. У вечірньому зверненні президент не згадав ситуацію з Трампом напряму, але повідомив, що на завтра запланована його зустріч зі спецпосланцем лідера США Кітом Келлогом.

Президент завершив відео словами про те, що розраховує на прагматизм Америки, й зауважив, що найсильнішим потрібно обрати мир, а не російського диктатора Володимира Путіна.

"Я розраховую на українську єдність, на нашу українську хоробрість, на наші відносини з партнерами і на нашу єдність Європи, і на прагматизм Америки – Америки, якій потрібен успіх так само, як і всім нам. Успіх об’єднує. Наша єдність – це те, що найкраще захищає наше майбутнє. Майбутнє не з Путіним, а з миром. І це для всіх у світі вибір – і для найсильніших – бути з Путіним чи з миром. Варто вибрати мир", – розповів український лідер.

Суперечка між Зеленським і Трампом почалась після того, як 18 лютого президент США заявив на пресконференції, що рейтинг Зеленського нібито впав до 4% і що Україні слід провести вибори перед проведенням переговорів щодо закінчення війни. Цим словам передувала американо-російська зустріч у Саудівській Аравії.

У відповідь вранці 19 лютого український лідер зазначив, що Трамп озвучив російську дезінформацію.

Уже ввечері президент США назвав Зеленського "диктатором без виборів" і заявив, що президенту України краще "рухатися швидко або у нього не залишиться країни".

Українська сторона поки що не реагувала на цю заяву. На підтримку Зеленського, зокрема, виступив канцлер Олаф Шольц та очільниця дипломатії країни Анналена Бербок, прем'єр-міністр Норвегії Гар Стьоре, лідерка британської Консервативної партії Кемі Баденок, а також колишній соратник Трампа, віцепрезидент у його першу каденцію Майк Пенс.