Єрмак на зустрічі з Келлогом: Росія брехнею намагається посварити Україну та США

Ці слова прозвучали на тлі заяви президента США Трампа про нібито падіння рейтингу Зеленського до 4%

Кіт Келлог та Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

Голова Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі зі спецпосланцем лідера США Кітом Келлогом заявив, що Росія намагається посіяти розкол, брехати, щоб посварити Україну та Штати.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Важливо, як саме завершиться ця війна. Про це особисто сказав Кіту Келлогу. Росія завжди маніпулює інформацією, намагається посіяти розкол, брехати, щоб посварити нас між собою", – написав Єрмак.

Ці слова прозвучали на тлі заяви президента США Дональда Трампа про нібито падіння рейтингу Володимира Зеленського до 4%.

Голова ОП наголосив, що принцип "нічого про Україну без України" є ключовим, і Київ зацікавлений, щоб США були на боці правди та справедливості.

Україна зацікавлена у стратегічному, довготривалому та всеосяжному партнерстві зі Штатами, їй потрібні гарантії безпеки, оборонне та економічне партнерство, додав посадовець.

Також він зазначив, що для України важливо, щоб Келлог отримав повну інформацію про те, що відбувається на фронті, про "стійкість і дух нашої нації, які залишаються незмінними всі ці роки".

"Щоб він побачив це на власні очі й отримав всі деталі. Важливими будуть брифінги від військового командування та командувачів на місцях, про ситуацію на полі бою", – пояснив чиновник.

Україна розраховує на продовження американської підтримки та хоче, щоб відносини між країнами залишалися відкритими, у них панувала довіра та принципи взаємного успіху.

Напередодні, 19 лютого, Келлог прибув із візитом до України. Планується його зустріч з Зеленським, який хоче, щоб спецпосланець Трампа поспілкувався з українськими цивільними та військовими.