Кіт Келлог прибув до Києва – відео

У середу, 19 лютого, спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань Росії та України Кіт Келлог прибув до Києва. Про це повідомило Суспільне й опублікувало відео зі столичного залізничного вокзалу.

На залізничному вокзалі Келлога зустрічала пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

Коментуючи журналістам свій візит до Києва, посадовець сказав, що "це шанс провести хороші потенційні переговори".

"Ми будемо слухати. Ми готові надати необхідне. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії — слухати. Потім я повернуся до США, поговорю з президентом Трампом. Щоб бути впевненими, що ми все правильно розуміємо", – заявив Келлог.

Він додав, що справді вірить, що "війна не розпочалася б, якби Трамп був тоді президентом".

"Він [Трамп] розуміє, що люди страждають, розуміє, які руйнування. І ми хочемо, щоб це завершилося", – наголосив спецпредставник американського президента.

