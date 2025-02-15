Келлог заявив, що під час візиту до України спиратиметься на переговори Венса з Зеленським

Кіт Келлог (Фото: ЕРА)

Спецпосланець американського президента з питань Росії та України Кіт Келлог заявив, що під час свого візиту до України він орієнтуватиметься на результати переговорів між віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом і президентом Володимиром Зеленським.

"Я буду опиратися на конструктивні розмови Венса з президентом Зеленським під час мого майбутнього візиту в Україну", – написав він.

Напередодні Зеленський зустрівся з Венсом. Український президент назвав зустріч "хорошою", подякував Венсу та всій його команді за обговорення, у якому також узяли участь держсекретар США Марко Рубіо та Келлог.

Раніше Келлог заявив, що Україна навряд чи зможе повернутися до своїх кордонів 2014 року. Тому, якщо в майбутній мирній угоді буде згадано про територіальні втрати України, це не означатиме, що ці втрати будуть офіційно визнані.

14 лютого 2025 року Венс заявив, що потенційна угода про врегулювання російсько-української війни може бути несподіваною.