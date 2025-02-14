Келлог виступив за прямі переговори між Зеленським і Путіним

Спецпосланець Трампа з питань Росії та України вважає, що Київ і Москва мають поступитися принципами та піти на прямі переговори

Кіт Келлог (Фото: ЕРА / SHAWN THEW)

Спецпосланець американського президента з питань Росії та України Кіт Келлог виступив за прямі переговори між Москвою та Києвом. Про це повідомляє Tagesschau.

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Келлог наполягає, що український президент Володимир Зеленський має поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним.

Журналісти нагадали, що раніше Путін неодноразово називав Зеленського "нелегітимним", тим самим аргументуючи своє небажання говорити з ним.

"Але це не працює. Вони повинні. І обидві сторони повинні від чогось відмовитися", – сказав Келлог.