Келлог виступив за прямі переговори між Зеленським і Путіним
Спецпосланець американського президента з питань Росії та України Кіт Келлог виступив за прямі переговори між Москвою та Києвом. Про це повідомляє Tagesschau.
Келлог наполягає, що український президент Володимир Зеленський має поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним.
Журналісти нагадали, що раніше Путін неодноразово називав Зеленського "нелегітимним", тим самим аргументуючи своє небажання говорити з ним.
"Але це не працює. Вони повинні. І обидві сторони повинні від чогось відмовитися", – сказав Келлог.
- 12 лютого 2025 року стало відомо, що Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Вони "домовилися працювати разом, дуже тісно, включно з відвідуванням країн один одного", написав президент США.
- Після спілкування з російським диктатором Трамп зателефонував президенту Зеленському, зокрема говорили про готовність працювати разом на рівні команд.