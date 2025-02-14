Келлог виступив за прямі переговори між Зеленським і Путіним
Кіт Келлог (Фото: ЕРА / SHAWN THEW)

Спецпосланець американського президента з питань Росії та України Кіт Келлог виступив за прямі переговори між Москвою та Києвом. Про це повідомляє Tagesschau.

Келлог наполягає, що український президент Володимир Зеленський має поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним.

Журналісти нагадали, що раніше Путін неодноразово називав Зеленського "нелегітимним", тим самим аргументуючи своє небажання говорити з ним.

"Але це не працює. Вони повинні. І обидві сторони повинні від чогось відмовитися", – сказав Келлог.

  • 12 лютого 2025 року стало відомо, що Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Вони "домовилися працювати разом, дуже тісно, включно з відвідуванням країн один одного", написав президент США.
  • Після спілкування з російським диктатором Трамп зателефонував президенту Зеленському, зокрема говорили про готовність працювати разом на рівні команд.
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