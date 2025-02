Трамп після розмови з Путіним зателефонував Зеленському

Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Фото: ОП)

У середу, 12 лютого, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп після спілкування з російським диктатором Володимиром Путіним зателефонував українському колезі Володимиру Зеленському. Про це в коментарі українським медіа повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.

Литвин заявив, що телефонна розмова вже завершилася.

Речник українського президента Сергій Никифоров заявив, що розмова тривала близько години. Він додав, що деталі розмови будуть оприлюднені згодом.

Зеленський підтвердив, що мав "тривалу" розмову з американським колегою.

"Про можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. Вдячний президенту Трампу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом", – зазначив Зеленський.

Президент додав, що розповів Трампу про свою розмову з міністром фінансів США Скотом Бессентом, який відвідав Київ, і про підготовку нової угоди щодо безпеки та економічної й ресурсної взаємодії.

"Президент Трамп поінформував мене про деталі своєї розмови з Путіним. Україна більше за всіх хоче миру. Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний, тривалий мир. Як сказав президент Трамп, let's get it done [зробімо це]", – написав глава держави.

Домовились про подальші контакти та зустрічі, резюмував Зеленський.

Трамп у соціальній мережі Truth Social написав, що розмова із Зеленським пройшла "дуже добре". Він заявив про бажання українського президента досягти миру.

"Ми обговорили безліч тем, пов'язаних із війною, але в основному зустріч, яка буде організована у п'ятницю в Мюнхені, де віцепрезидент Джей Ді Венс та державний секретар Марко Рубіо очолять делегацію [США]", – додав американський президент.

Він висловив сподівання, що результати зустрічі будуть позитивними. Трамп вчергове наголосив, що "настав час зупинити війну".

9 лютого 2025 року Трамп у коментарі New York Post повідомив, що розмовляв з Путіним. Однак офіційно про це не повідомлялося.

12 лютого Трамп заявив, що мав "тривалу та продуктивну" телефонну розмову з диктатором РФ і розкрив деталі.