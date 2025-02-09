Трамп заявив, що розмовляв з Путіним по телефону щодо завершення війни

Дональд Трамп і Володимир Путін (Фото: Anatoly Maltsev/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп мав телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним щодо врегулювання війни РФ проти України. Про дзвінок Трамп розповів у коментарі газеті New York Post на борту літака у п’ятницю.

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Коли й за яких умов відбулася розмова, невідомо.

"Краще не буду говорити", — відповів американський президент на запитання, скільки разів він спілкувався з Путіним.

Водночас Трамп сказав, що диктатору РФ нібито небайдужі смерті на полі бою.

"Він хоче, щоб люди перестали вмирати. Усі ці мертві люди. Молоді, молоді, гарні люди. Вони як ваші діти, їх два мільйони – і без причини", – додав президент США.

Повномасштабної війни Росії проти України "ніколи б не сталося", якби він був американським президентом у 2022 році, заявив Трамп.

"У мене завжди були хороші стосунки з Путіним", – сказав він і додав, що має конкретний план завершення війни.

"Я сподіваюся, що це буде швидко. Щодня гинуть люди. Ця війна в Україні дуже погана. Я хочу покласти цьому край", – наголосив Трамп.

Офіційно про телефонні розмови Трампа з Путіним не повідомлялося.