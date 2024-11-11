В Україні заявили, що не знали про розмову Трампа і Путіна. У Кремлі кажуть – дзвінка не було

Дональд Трамп (Фото - EPA, CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

У Міністерстві закордонних справ заперечують інформацію амерканського видання The Washington Post про те, що Україна нібито була поінформована про дзвінок новообраного президента США Дональда Трампа російському диктатору Володимиру Путіну. Тим часом у Кремлі взагалі заперечують таку розмову.

WP, посилаючись на неназваних співрозмовників, писало, що Трамп нібито зателефонував Путіну 7 листопада – порадив диктатору РФ не загострювати ситуацію в Україні та нагадав йому про значну військову присутність Вашингтона в Європі.

Двоє співрозмовників WP сказали, що уряд України нібито був поінформований про дзвінок Путіну і не заперечував.

У коментарі Reuters речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що повідомлення про те, що українська сторона була заздалегідь поінформована про ймовірний дзвінок, є неправдивими. Таким чином Україна не могла схвалити цю розмову або заперечити.

Тим часом російські пропагандисти повідомили, що речник Путіна Дмитро Пєсков спростував розмову між диктатором РФ і Трампом.

"Це найбільш наочний приклад якості інформації, яка публікується іноді у поважних виданнях. Це не відповідає дійсності. Це чиста вигадка, хибна інформація", – сказав він.

7 листопада 2024 року Зеленський поспілкувався з Трампом після його заяви про перемогу на виборах і назвав розмову "чудовою".

Трамп заявив, що не відкидає діалогу з російським диктатором Путіним.

Того самого дня Зеленський прокоментував заяви Трампа про швидке завершення війни та заявив, що подібний сценарій може означати втрати для України.

Читайте також: "Бойова міць" Росії та "невигідна" перемога. Що казав Трамп про Україну і війну: головні цитати