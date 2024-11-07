NBC: Трамп не виключив свого діалогу з Путіним
Республіканець Дональд Трамп, який уже оголосив себе переможцем президентських виборів, не відкидає діалог з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це він заявив в інтерв'ю NBC.
Трамп підтвердив, що поспілкувався з українським лідером Володимиром Зеленським. Проте подробиць розмови не розкривав.
Водночас він зазначив, що з Путіним поки не розмовляв, лише додав: "Думаю, ми поговоримо". Жодних термінів чи очікувань від цієї розмови республіканець не озвучив.
Російський диктатор під час виступу на дискусійному клубі "Валдай" 7 листопада також заявив, що готовий на діалог із новим президентом США. Путін зазначив, що міг би й сам зателефонувати Трампу, але не робить цього, оскільки західні лідери "раптом перестали телефонувати" йому.
- 1 жовтня Трамп заявив, що йому "подобається" президент Володимир Зеленський. Цими словами він відкинув припущення про його "негативне ставлення" до лідера України.
- 6 жовтня NYT повідомило, що Путін налаштовував Трампа проти України з 2017 року. Російський диктатор намагався переконати американського політика у тому, що Україна "сфабрикована" та РФ нібито має право впливати на неї.
- 15 жовтня Трамп заявив, що російський диктатор Путін говорив йому про бажання вдертися в Україну.
- 7 листопада повідомлялося, що Росія могла передати "таємне" привітання Трампу з перемогою на виборах, але у Кремлі заперечували.
- Того ж дня Трамп обговорив із президентом Південної Кореї участь КНДР у війні проти України на боці Росії.