NBC: Трамп не виключив свого діалогу з Путіним

Дональд Трамп та Володимир Путін заявили, що готові на діалог один з одним

Дональд Трамп та Володимир Путін (Фото: EPA)

Республіканець Дональд Трамп, який уже оголосив себе переможцем президентських виборів, не відкидає діалог з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це він заявив в інтерв'ю NBC.

Трамп підтвердив, що поспілкувався з українським лідером Володимиром Зеленським. Проте подробиць розмови не розкривав.

Водночас він зазначив, що з Путіним поки не розмовляв, лише додав: "Думаю, ми поговоримо". Жодних термінів чи очікувань від цієї розмови республіканець не озвучив.

Російський диктатор під час виступу на дискусійному клубі "Валдай" 7 листопада також заявив, що готовий на діалог із новим президентом США. Путін зазначив, що міг би й сам зателефонувати Трампу, але не робить цього, оскільки західні лідери "раптом перестали телефонувати" йому.