NBC: Трамп не исключил своего диалога с Путиным
Республиканец Дональд Трамп, который уже объявил себя победителем президентских выборов, не исключает диалог с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью NBC.
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Трамп подтвердил, что пообщался с украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако подробностей разговора не раскрывал.
При этом он отметил, что с Путиным пока что не разговаривал, лишь добавил: "Думаю, мы поговорим". Никаких сроков или ожиданий от этого разговора республиканец не озвучил.
Российский диктатор во время выступления на дискуссионном клубе "Валдай" 7 ноября тоже заявил, что готов на диалог с новым президентом США. Путин отметил, что мог бы и сам позвонить Трампу, но не делает этого, так как западные лидеры "вдруг перестали звонить" ему.
- 1 октября Трамп заявил, что ему "нравится" президент Владимир Зеленский. Этими словами он отверг предположения о его "негативном отношении" к лидеру Украины.
- 6 октября NYT сообщило, что Путин настраивал Трампа против Украины с 2017 года. Российский диктатор пытался убедить американского политика в том, что Украина "сфабрикована" и РФ якобы имеет право влиять на нее.
- 15 октября Трамп завил, что российский диктатор Путин говорил ему о желании вторгнуться в Украину.
- 7 ноября сообщалось, что Россия могла передать "тайное" поздравление Трампу с победой на выборах, но в Кремле отрицали.
- В тот же день Трамп обсудил с президентом южной Кореи участие КНДР в войне против Украины на стороне России.