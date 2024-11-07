NBC: Трамп не исключил своего диалога с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин заявили, что готовы на диалог друг с другом

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: EPA)

Республиканец Дональд Трамп, который уже объявил себя победителем президентских выборов, не исключает диалог с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью NBC.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Трамп подтвердил, что пообщался с украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако подробностей разговора не раскрывал.

При этом он отметил, что с Путиным пока что не разговаривал, лишь добавил: "Думаю, мы поговорим". Никаких сроков или ожиданий от этого разговора республиканец не озвучил.

Российский диктатор во время выступления на дискуссионном клубе "Валдай" 7 ноября тоже заявил, что готов на диалог с новым президентом США. Путин отметил, что мог бы и сам позвонить Трампу, но не делает этого, так как западные лидеры "вдруг перестали звонить" ему.