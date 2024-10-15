Трамп заявил, что Путин говорил ему о желании вторгнуться с войной в Украину
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп во время выступления в городе Оукс, штат Пенсильвания, заявил, что он "прекрасно ладит" с российским диктатором Владимиром Путиным. Более того, по словам политика, Путин якобы предупреждал о намерении напасть на Украину, передает The Telegraph.
"Я прекрасно лажу с Путиным... Это было для него светом очей, он говорил об этом, но я сказал: "Вы не войдете". Только из-за Байдена [Путин] посмотрел на этого парня, он даже не может в это поверить", — сказал Трамп, комментируя решение российского диктатора вторгнуться в Украину.
Кандидат на пост президента США также отметил, что у него были хорошие отношения с президентом Владимиром Зеленским. Но какие они сейчас, не уточнял. Трамп в очередной раз заявил, что президент США Джо Байден "ничего не сделал", чтобы прекратить войну в Восточной Европе, а сам он сможет этого добиться как "избранный президент".
Как отмечает издание, слова Трампа прозвучали на фоне того, как были опубликованы отрывки из книги журналиста Боба Вудворда "Война". В них сказано, что Трамп несколько раз беседовал с Путиным после ухода с президентского поста.
- 12 сентября кандидат в вице-президенты США Вэнс рассказал о том, как может выглядеть "мирный план" Трампа по окончанию войны в Украине. По его словам, Трамп хочет создать"демилитаризованную зону" на оккупированных территориях Украины и не дать стране вступить в НАТО.
- 19 сентября президент Зеленский заявил, что получил от Трампа "прямую информацию", что он будет поддерживать Украину в случае победы на выборах.
- 25 сентября Трамп заявил, что США должны выйти из войны в Украине. Он намерен добиться переговоров.
- 6 октября NYT сообщило, что Путин настраивал Трампа против Украины с 2017 года. Российский диктатор пытался убедить американского политика в том, что Украина "сфабрикована" и РФ якобы имеет право влиять на нее.