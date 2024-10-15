Трамп заявил, что Путин говорил ему о желании вторгнуться с войной в Украину

По словам республиканца, он сказал Путину, что тот "не войдет" в Украину, и в очередной раз заявил, что способен прекратить войну РФ против Украины

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: EPA)

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп во время выступления в городе Оукс, штат Пенсильвания, заявил, что он "прекрасно ладит" с российским диктатором Владимиром Путиным. Более того, по словам политика, Путин якобы предупреждал о намерении напасть на Украину, передает The Telegraph.

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"Я прекрасно лажу с Путиным... Это было для него светом очей, он говорил об этом, но я сказал: "Вы не войдете". Только из-за Байдена [Путин] посмотрел на этого парня, он даже не может в это поверить", — сказал Трамп, комментируя решение российского диктатора вторгнуться в Украину.

Кандидат на пост президента США также отметил, что у него были хорошие отношения с президентом Владимиром Зеленским. Но какие они сейчас, не уточнял. Трамп в очередной раз заявил, что президент США Джо Байден "ничего не сделал", чтобы прекратить войну в Восточной Европе, а сам он сможет этого добиться как "избранный президент".

Как отмечает издание, слова Трампа прозвучали на фоне того, как были опубликованы отрывки из книги журналиста Боба Вудворда "Война". В них сказано, что Трамп несколько раз беседовал с Путиным после ухода с президентского поста.

12 сентября кандидат в вице-президенты США Вэнс рассказал о том, как может выглядеть "мирный план" Трампа по окончанию войны в Украине. По его словам, Трамп хочет создать"демилитаризованную зону" на оккупированных территориях Украины и не дать стране вступить в НАТО.

19 сентября президент Зеленский заявил, что получил от Трампа "прямую информацию", что он будет поддерживать Украину в случае победы на выборах.

25 сентября Трамп заявил, что США должны выйти из войны в Украине. Он намерен добиться переговоров.

6 октября NYT сообщило, что Путин настраивал Трампа против Украины с 2017 года. Российский диктатор пытался убедить американского политика в том, что Украина "сфабрикована" и РФ якобы имеет право влиять на нее.