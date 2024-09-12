"Демилитаризованная зона, отказ от НАТО". Вэнс рассказал о возможном "мирном плане" Трампа

Согласно плану, Украина сохраняет свою независимость, но предоставляет России гарантии, что не вступит в НАТО, заявил кандидат в вице-президенты

Джей Ди Вэнс и Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах может предложить план завершения войны, предусматривающий создание "демилитаризованной зоны" на территориях Украины, оккупированных Россией. Согласно этому плану Украина должна будет отказаться от вступления в НАТО. Об этом в подкасте Shawn Ryan Show заявил кандидат-республиканец в вице-президенты Джей Ди Вэнс.

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"Трамп садится и говорит россиянам, украинцам и европейцам: "Вы, ребята, должны выяснить, как выглядит мирное урегулирование". И, вероятно, оно будет выглядеть примерно так же, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Это станет как демилитаризованная зона. Она будет сильно укреплена, чтобы россияне не вторглись снова", — высказался Вэнс.

Согласно плану, продолжает он, Украина сохраняет свою независимость, но предоставляет России гарантии так называемого нейтралитета, в частности отказывается от вступления в НАТО и другие союзнические организации.

Он также отметил, что Европа "недостаточно финансирует поддержку Украины", тогда как американские налогоплательщики "проявляют щедрость". Он добавил, что Европа якобы хочет завершить войну в Украине из-за роста цен на энергоносители.

11 сентября 2024 года на дебатах с Камалой Гаррис Трамп сказал, что США заинтересованы в окончании войны в Украине. В то же время он не сказал, хочет ли победы Украины.

Камала Гаррис прокомментировала заявление Трампа об "окончании войны через 24 часа". Она считает, что ее оппонент может просто сдаться.

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