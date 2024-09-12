"Демілітаризована зона, відмова від НАТО". Венс розповів про можливий "мирний план" Трампа

Згідно з планом, Україна зберігає свою незалежність, але надає Росії гарантії, що не вступить у НАТО, заявив кандидат у віцепрезиденти

Джей Ді Венс та Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп у разі перемоги на виборах може запропонувати план завершення війни, який передбачає створення "демілітаризованої зони" на територіях України, окупованих Росією. Згідно з цим планом, Україна має відмовитися від вступу до НАТО. Про це у подкасті Shawn Ryan Show заявив кандидат-республіканець у віцепрезиденти Джей Ді Венс.

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"Трамп сідає і каже росіянам, українцям і європейцям: "Ви, хлопці, повинні з'ясувати, який вигляд має мирне врегулювання". І, ймовірно, воно виглядатиме приблизно так само, як нинішня лінія розмежування між Росією та Україною. Це стане як демілітаризована зона. Вона буде сильно укріплена, щоб росіяни не вдерлися знову", – висловився Венс.

Згідно з планом, продовжує він, Україна зберігає свою незалежність, але надає Росії гарантії так званого нейтралітету, зокрема, відмовляється від вступу до НАТО та інших союзницьких організацій.

Він також зазначив, що Європа "недостатньо фінансує підтримку України", тоді як американські платники податків "виявляють щедрість". Він додав, що Європа нібито хоче завершити війну в Україні через зростання цін на енергоносії.

11 вересня 2024 року на дебатах з Камалою Гарріс Трамп сказав, що США зацікавлені у закінченні війни в Україні. Водночас він не сказав, чи хоче перемоги України.

Камала Гарріс прокоментувала заяву Трампа про "закінчення війни за 24 години". Вона вважає, що її опонент може просто здатися.

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