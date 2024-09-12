Гарріс значно відірвалася від Трампа в опитуваннях після дебатів – Reuters

Камала Гарріс (Фото: ЕРА)

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа на п'ять відсоткових пунктів після дебатів, згідно з опитуваннями. Про це повідомляє Reuters.

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Гарріс збільшила свою перевагу на п'ять відсоткових пунктів – 47% проти 42% – в національному рейтингу над Трампом після президентських дебатів, які, на думку більшості опитаних американців, вона виграла.

За результатами попереднього опитування Reuters/Ipsos, кандидатка від Демократичної партії випереджала свого суперника на чотири пункти. 53% виборців, які слідкували за дебатами, вважають, що Гарріс перемогла, тоді як 24% дотримуються думки, що переміг Трамп.

Також близько 52% респондентів відзначили, що Трамп виглядав невпевнено і запинався під час дебатів. Про Гарріс так думають тільки 21% виборців.

9 вересня 2024 року Трамп заявив, що "його люблять жінки". Але опитування показало інші результати.

11 вересня на дебатах Гарріс заявила, що план Трампа щодо завершення війни в Україні полягає в тому, що він "просто здасться".

Сам же Трамп не відповів, чи хоче він перемоги України. Але підкреслив, що завершення війни в інтересах США.

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