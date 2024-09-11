Більшість глядачів віддали перемогу у дебатах Гарріс – опитування CNN

Кандидатка від демократів краще розуміє проблеми США та запропонувала змістовніші рішення, ніж Трамп, заявили глядачі

Камала Харріс (Фото: x.com/KamalaHarris)

Після дебатів 11 вересня рейтинг кандидатки на пост президента США Камали Гарріс зріс серед глядачів. Про це свідчить експрес-опитування CNN.

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До дебатів лише 39% американців ставилися до неї прихильно, а після – їх кількість зросла до 45%. Негативно до кандидатки від Демократичної партії ставляться 44% опитаних виборців, йдеться в опитуванні

Водночас погляди на Дональда Трампа серед спостерігачів за дебатами змінилися незначно. Прихильно його оцінили 39% опитаних, а неприхильно – 51%. Як зазначає видання, ці показники збігаються з даними до дебатів.

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Загалом 63% опитаних заявили, що "Гарріс перевершила Трампа", але 37% з цим не згодні. Перед дебатами думки глядачів були розділені 50 на 50.

Ці результати відображають думки про кандидатів лише тих виборців, які дивилися дебати. Загальна думка усіх американців може відрізнятися. Серед опитаних на 6% було більше республіканців, ніж демократів.

Також 54% глядачів заявили, що вони "певною мірою" впевнені в здібностях Гарріс і Трампа керувати країною. Висловили повну довіру Гарріс 32% опитаних американців, а Трампу – 36%.

Водночас, за даними опитування після дебатів Трампа і Джо Байдена у червні, лише 14% висловили впевненість у здатності Байдена керувати країною.

План Гарріс щодо розв'язання проблем, які є в США, визнали кращим, ніж у Трампа, 42% глядачів. Проблеми країни, на думку 44% глядачів, краще розуміє Гарріс, а 40% вважають, що Трамп. Водночас 22% опитаних заявили, що жоден із кандидатів не запропонував гідних рішень.

Опитування CNN проводилося за допомогою SMS-повідомлень серед 605 зареєстрованих виборців у США. Результати для повної вибірки спостерігачів дебатів мають похибку вибірки плюс-мінус 5,3%.