Большинство зрителей отдали победу на дебатах Харрис – опрос CNN

Кандидат от демократов лучше понимает проблемы США и предложила более содержательные решения, чем Трамп, заявили зрители

Камала Харрис (Фото: x.com/KamalaHarris)

После дебатов 11 сентября рейтинг кандидатки на пост президента США Камалы Харрис вырос среди зрителей. Об этом свидетельствует экспресс-опрос CNN.

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До дебатов только 39% американцев относились к ней благосклонно, а после – их количество возросло до 45%. Отрицательно к кандидату от Демократической партии относятся 44% опрошенных избирателей, сказано в опросе.

В то же время, взгляды на Дональда Трампа среди наблюдателей за дебатами изменились незначительно. Положительно его оценили 39% опрошенных, а неблагоприятно – 51%. Как отмечает издание, эти показатели совпадают с данными к дебатам.

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В общей сложности, 63% опрошенных заявили, что "Харрис превзошла Трампа", но 37% с этим не согласны. Перед дебатами мнения зрителей были разделены 50 на 50.

Эти результаты отражают мнения о кандидатах только тех избирателей, которые смотрели дебаты. Общее мнение всех американцев может отличаться. По данным опроса, среди опрошенных на 6% было больше республиканцев, чем демократов.

Также 54% зрителей заявили, что они "в определенной степени" уверены в способностях Харрис и Трампа управлять страной. Выразили полное доверие Харрис 32% опрошенных американцев, а Трампу – 36%.

При этом, по данным опроса после прений Трампа и Джо Байдена в июне, лишь 14% выразили уверенность в способности Байдена управлять страной.

План Харрис по решению проблем, имеющихся в США, признали лучше, чем у Трампа 42% зрителей. Проблемы страны, по мнению 44% зрителей, лучше понимает Гаррис, а 40% считают Трамп. При этом 22% опрошенных заявили, что ни один из кандидатов не предложил достойных решений.

По данным CNN, опрос проводился посредством СМС-сообщений среди 605 зарегистрированных избирателей в США. Результаты для полной выборки наблюдателей дебатов имеют ошибку выборки плюс-минус 5,3 процентных пункта.