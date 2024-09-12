Харрис значительно оторвалась от Трампа в опросах после дебатов – Reuters

Камала Харрис (Фото: ЕРА)

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа на пять процентных пунктов после дебатов, согласно опросам. Об этом сообщает Reuters.

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Харрис увеличила свое преимущество на пять процентных пунктов – 47% против 42% – в национальном рейтинге над Трампом после президентских дебатов, которые, по мнению большинства опрошенных американцев, она выиграла.

По результатам предварительного опроса Reuters/Ipsos, кандидат от Демократической партии опережала своего соперника на четыре пункта. 53% избирателей, следивших за дебатами, считают, что Харрис победила, тогда как 24% придерживаются мнения, что победил Трамп.

Также около 52% респондентов отметили, что Трамп выглядел неуверенно и запинался во время дебатов. О Харрис так думают только 21% избирателей.

9 сентября 2024 года Трамп заявил, что "его любят женщины". Но опрос показал другие результаты.

11 сентября на дебатах Харрис заявила, что план Трампа по завершению войны в Украине состоит в том, что он "просто сдастся".

Сам Трамп не ответил, хочет ли он победы Украины. Но подчеркнул, что завершение войны в интересах США.

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