NYT: Путин с 2017 года настраивал Трампа против Украины, навязывая глупости

Российский диктатор рассказывал 45-му президенту США, что Украина "сфабрикована", и РФ якобы имеет право влиять на нее

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

С 2017 года Владимир Путин пытался сформировать негативное отношение к Украине у 45-го президента США Дональда Трампа. Журналисты газеты The New York Times узнали, что российский диктатор отказывал тому от военной помощи Украине и рассказывал о "бесконечной коррупции".

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По данным NYT, во время первой встречи с Трампом как лидером США в 2017 году Путин изображал ему Украину как "коррумпированную, сфабрикованную страну", на которую Россия якобы имеет "полное право влиять".

Когда Трамп упомянул о возможности предоставления Украине оружия, Путин ответил, что это было бы ошибкой, поскольку украинцы "будут всегда требовать больше".

Журналисты отмечают, что кремлевский диктатор пытался укрепить у экс-президента США мнение, что Украина руководствуется олигархами и коррумпированными чиновниками, которые поддерживали его бывшую оппонентку Хиллари Клинтон на выборах.

Он также оправдывал российское вторжение тем, что защищает русскоязычных на востоке Украины, сравнивая это с доктриной Монро, которую применял Теодор Рузвельт.

Фиона Хилл, бывшая сотрудница Совета национальной безопасности США, рассказала, что Путин упоминал Рузвельта, чтобы поразить Трампа, увлекавшегося его политикой.

Журналисты считают, что взгляды Трампа, сложившиеся под влиянием Путина, могут повлиять на отношения США с Россией и НАТО, если Трампа переизберут.