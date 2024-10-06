NYT: Путін з 2017 року налаштовував Трампа проти України, нав'язуючи нісенітниці

Російський диктатор розповідав 45-му президенту США, що Україна є "сфабрикованою", і РФ нібито має право впливати на неї

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

З 2017 року Володимир Путін намагався сформувати негативне ставлення до України у 45-го президента США Дональда Трампа. Журналісти газети The New York Times дізналися, що російський диктатор відмовляв того від військової допомоги Україні та розповідав про "нескінченну корупцію".

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За даними NYT, під час першої зустрічі з Трампом як лідером США у 2017 році Путін змальовував йому Україну як "корумповану, сфабриковану країну", на яку Росія нібито має "повне право впливати".

Коли Трамп згадав про можливість надання Україні зброї, Путін відповів, що це було б помилкою, оскільки українці "завжди вимагатимуть більше".

Журналісти зазначають, що кремлівський диктатор намагався зміцнити в експрезидента США думку, ніби Україна керується олігархами та корумпованими чиновниками, які підтримували його колишню опонентку Гілларі Клінтон на виборах.

Він також виправдовував російське вторгнення тим, що захищає російськомовних на сході України, порівнюючи це з доктриною Монро, яку застосовував Теодор Рузвельт.

Фіона Гілл, колишня співробітниця Ради національної безпеки США, розповіла, що Путін згадував Рузвельта, щоб вразити Трампа, який захоплювався його політикою.

Журналісти вважають, що погляди Трампа, сформовані під впливом Путіна, можуть вплинути на відносини США з Росією і НАТО, якщо Трампа переоберуть.