Борис Джонсон: Путін не напав би на Україну, якби Трамп був президентом США
Російський диктатор Володимир Путін не здійснив би вторгнення в Україну, якби Дональд Трамп був президентом Сполучених Штатів. Таку думку висловив колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в інтерв’ю виданню The Telegraph перед публікацією своїх мемуарів.
Він додав, що світ стає кращим, коли в США є сильний лідер. За словами політика, непередбачуваності Трампа було б достатньо, щоб переконати Путіна не ризикувати війною з суверенною країною.
"З погляду Кремля, існував реальний ризик того, що Трамп сприйняв би напад на європейську країну як образу Америки й світового порядку, і міг би вжити жорстких заходів", – сказав експрем’єр Британії.
За словами журналістів, Трамп неодноразово говорив, що російські вторгнення в Україну 2014 і 2022 року відбувалися не в часи його президентства, і Джонсон погодився, що це не випадковість.
"Однією з чеснот Трампа є його абсолютна непередбачуваність. Це одна з причин, чому я дивлюся на те, як він насправді поводився у зовнішній політиці, і порівнюю це з тим, що про нього говорять люди", – пояснив політик.
Зокрема, він згадав про реакцію Трампа на отруєння у Солсбері й дії його адміністрації в Сирії.
"Він був жорсткішим і щодо КВІР [Корпусу вартових ісламської революції Ірану], а потім він дав українцям ракету Javelin", – нагадав Джонсон.
Він вважає, що Україні не варто боятися можливого повернення Трампа до Білого дому.
"Дуже, дуже важливо, щоб ми розуміли, що боротьба України є абсолютно екзистенціальною за свободу та демократію в Європі, і якщо Україна впаде, це буде абсолютна катастрофа. І він це розуміє. Я не думаю, що він захоче увійти в історію як хлопець, який розпочав свій другий президентський термін не з того, що зробив Америку великою, а з того, що знову зробив СРСР великим", – наголосив Джонсон.
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