Борис Джонсон: Путин не напал бы на Украину, если бы Трамп был президентом США

Борис Джонсон и Дональд Трамп (Фото: Facundo Arrizabalaga/EPA)

Российский диктатор Владимир Путин не совершил бы вторжение в Украину, будь Дональд Трамп президентом Соединенных Штатов. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью The Telegraph перед публикацией своих мемуаров.

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Он добавил, что мир становится лучше, когда в США есть сильный лидер. По словам политика, непредсказуемости Трампа было бы достаточно, чтобы убедить Путина не рисковать войной с суверенной страной.

"С точки зрения Кремля, существовал реальный риск того, что Трамп воспринял бы нападение на европейскую страну как оскорбление Америки и мирового порядка, и мог бы принять жесткие меры", — сказал экс-премьер Британии.

Журналисты отметили, что Трамп неоднократно говорил, что российские вторжения в Украину 2014 и 2022 годов происходили не во времена его президентства и Джонсон согласился, что это не случайность.

"Одна из добродетелей Трампа – его абсолютная непредсказуемость. Это одна из причин, почему я смотрю на то, как он на самом деле вел себя во внешней политике, и сравниваю это с тем, что о нем говорят люди", — объяснил политик.

В частности, он упомянул о реакции Трампа на отравление в Солсбери и действия его администрации в Сирии.

"Он был более жестким и в отношении КСИР [Корпуса стражей исламской революции Ирана], а затем он дал украинцам ракету Javelin", — напомнил Джонсон.

Он считает, что Украине не стоит бояться возможного возвращения Трампа в Белый дом.

"Очень важно, чтобы мы понимали, что борьба Украины абсолютно экзистенциальна за свободу и демократию в Европе, и если Украина падет, это будет абсолютная катастрофа. И он это понимает. Я не думаю, что он захочет войти в историю как парень, начавший свой второй президентский срок не тем, что сделал Америку большой, а тем, что снова сделал СССР большим", – подчеркнул Джонсон.