Борис Джонсон: Путин не напал бы на Украину, если бы Трамп был президентом США
Российский диктатор Владимир Путин не совершил бы вторжение в Украину, будь Дональд Трамп президентом Соединенных Штатов. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью The Telegraph перед публикацией своих мемуаров.
Он добавил, что мир становится лучше, когда в США есть сильный лидер. По словам политика, непредсказуемости Трампа было бы достаточно, чтобы убедить Путина не рисковать войной с суверенной страной.
"С точки зрения Кремля, существовал реальный риск того, что Трамп воспринял бы нападение на европейскую страну как оскорбление Америки и мирового порядка, и мог бы принять жесткие меры", — сказал экс-премьер Британии.
Журналисты отметили, что Трамп неоднократно говорил, что российские вторжения в Украину 2014 и 2022 годов происходили не во времена его президентства и Джонсон согласился, что это не случайность.
"Одна из добродетелей Трампа – его абсолютная непредсказуемость. Это одна из причин, почему я смотрю на то, как он на самом деле вел себя во внешней политике, и сравниваю это с тем, что о нем говорят люди", — объяснил политик.
В частности, он упомянул о реакции Трампа на отравление в Солсбери и действия его администрации в Сирии.
"Он был более жестким и в отношении КСИР [Корпуса стражей исламской революции Ирана], а затем он дал украинцам ракету Javelin", — напомнил Джонсон.
Он считает, что Украине не стоит бояться возможного возвращения Трампа в Белый дом.
"Очень важно, чтобы мы понимали, что борьба Украины абсолютно экзистенциальна за свободу и демократию в Европе, и если Украина падет, это будет абсолютная катастрофа. И он это понимает. Я не думаю, что он захочет войти в историю как парень, начавший свой второй президентский срок не тем, что сделал Америку большой, а тем, что снова сделал СССР большим", – подчеркнул Джонсон.
- 11 сентября на дебатах Харрис заявила, что план Трампа по завершению войны в Украине состоит в том, что он "просто сдастся".
- Сам Трамп не ответил, хочет ли он победы Украины. Но подчеркнул, что завершение войны в интересах США.
- 12 сентября Вэнс рассказал о приблизительном, по его мнению, "мирном плане" Трампа: он предполагает создание "демилитаризованной зоны" на территориях Украины, оккупированных Россией. Согласно этому плану, Украина должна отказаться от вступления в НАТО.
- 25 сентября Трамп заявил, что США должны выйти из войны в Украине. Он намерен добиться переговоров.
- 26 сентября Трамп сказал, что Украина "разрушена, а люди мертвые". По его словам, Киев должен пойти на соглашение с Москвой, даже на "самое худшее".