Трамп заявив, що Путін говорив йому про бажання вторгнутися з війною до України

За словами республіканця, він сказав Путіну, що той "не увійде" в Україну, і вкотре заявив, що здатний припинити війну РФ проти України

Дональд Трамп та Володимир Путін (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін попереджав 45-го президента США Дональда Трампа про намір розпочати повномасштабну війну проти України. Про це кандидат від Республіканської партії заявив під час виступу в місті Оукс, штат Пенсільванія, передає The Telegraph.

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"Я чудово ладнаю з Путіним... Це було для нього як зіниця ока, він говорив про це, але я сказав: "Ви не увійдете", – сказав Трамп, коментуючи рішення російського диктатора вдертися в Україну.

Кандидат на пост президента США також зазначив, що він також мав добрі стосунки з президентом Володимиром Зеленським. Але які вони зараз, не уточнював. Трамп заявив, що президент США Джо Байден "нічого не зробив", щоб припинити війну у Східній Європі, і навіть понад рік не спілкувався з Путіним телефоном. Республіканець вкотре зазначив, що зможе досягти кінця війни між РФ та Україною як "обраний президент".

Як зазначає видання, слова Трампа пролунали на тлі того, як було опубліковано уривки з книги журналіста Боба Вудворда "Війна". У них сказано, що Трамп кілька разів розмовляв з Путіним після того, як залишив президентську посаду.

12 вересня кандидат у віцепрезиденти США Венс розповів про те, як може виглядати "мирний план" Трампа щодо закінчення війни в Україні. За його словами, Трамп хоче створити "демілітаризовану зону" на окупованих територіях України та не дати країні вступити до НАТО.

19 вересня президент Зеленський заявив, що отримав від Трампа "пряму інформацію", що він підтримуватиме Україну у разі перемоги на виборах.

25 вересня Трамп заявив, що США мають вийти з війни в Україні. Він має намір домогтися переговорів.

6 жовтня NYT повідомило, що Путін налаштовував Трампа проти України з 2017 року. Російський диктатор намагався переконати американського політика в тому, що Україна "сфабрикована" та РФ нібито має право впливати на неї.