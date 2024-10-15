Трамп заявив, що Путін говорив йому про бажання вторгнутися з війною до України
Російський диктатор Володимир Путін попереджав 45-го президента США Дональда Трампа про намір розпочати повномасштабну війну проти України. Про це кандидат від Республіканської партії заявив під час виступу в місті Оукс, штат Пенсільванія, передає The Telegraph.
"Я чудово ладнаю з Путіним... Це було для нього як зіниця ока, він говорив про це, але я сказав: "Ви не увійдете", – сказав Трамп, коментуючи рішення російського диктатора вдертися в Україну.
Кандидат на пост президента США також зазначив, що він також мав добрі стосунки з президентом Володимиром Зеленським. Але які вони зараз, не уточнював. Трамп заявив, що президент США Джо Байден "нічого не зробив", щоб припинити війну у Східній Європі, і навіть понад рік не спілкувався з Путіним телефоном. Республіканець вкотре зазначив, що зможе досягти кінця війни між РФ та Україною як "обраний президент".
Як зазначає видання, слова Трампа пролунали на тлі того, як було опубліковано уривки з книги журналіста Боба Вудворда "Війна". У них сказано, що Трамп кілька разів розмовляв з Путіним після того, як залишив президентську посаду.
- 12 вересня кандидат у віцепрезиденти США Венс розповів про те, як може виглядати "мирний план" Трампа щодо закінчення війни в Україні. За його словами, Трамп хоче створити "демілітаризовану зону" на окупованих територіях України та не дати країні вступити до НАТО.
- 19 вересня президент Зеленський заявив, що отримав від Трампа "пряму інформацію", що він підтримуватиме Україну у разі перемоги на виборах.
- 25 вересня Трамп заявив, що США мають вийти з війни в Україні. Він має намір домогтися переговорів.
- 6 жовтня NYT повідомило, що Путін налаштовував Трампа проти України з 2017 року. Російський диктатор намагався переконати американського політика в тому, що Україна "сфабрикована" та РФ нібито має право впливати на неї.