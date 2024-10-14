Politico: Орбан погрозами накласти вето на кредит для України намагається допомогти Трампу

Дональд Трамп і Віктор Орбан (Фото: EPА)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вигадав, як США у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах "викрутитися" з кредиту в $50 млрд для України. Про це повідомляє Politico, посилаючись на заяви кількох анонімних дипломатів ЄС.

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Угорщина заявила, що не дає згоди на збільшення періоду санкцій на російські заморожені активи до 36 місяців замість пів року. Саме коштом прибутку від цих активів Україні планували надати кредит. Пропозицію про продовження санкцій внесли США і її неможливо схвалити, якщо хоча б одна з 27 країн-членів ЄС буде проти як Угорщина. Через це Вашингтон втрачає "істотну участь".

"Якщо ми не розв'яжемо це питання [шляхом продовження терміну дії санкцій], це обійдеться ЄС, включно й Угорщині, у великі гроші", — заявив один дипломат ЄС.

Проте, за словами другого дипломата, для Угорщини ця ціна невелика, оскільки Орбан у такий спосіб зможе допомогти Дональду Трампу та "купити" собі репутацію у нього. Представники ЄС вважають, що блокування кредиту Орбаном – це останній "приклад згуртованості" з Трампом і кажуть, що це може "зруйнувати трансатлантичну єдність" щодо фінансової допомоги Україні.

Третій дипломат з ЄС і за сумісництвом представник Єврокомісії заявив, що через погрози Орбана використати право вето, США дали зрозуміти, що все ж таки можуть розглянути участь у кредиті, але на меншу суму. Один із варіантів – виділення $5 млрд, що відповідає приблизним обсягам російських активів, заморожених у США. Але й у цьому випадку "левова частка видатків" все одно на ЄС, стверджує дипломат.

Анонімні співрозмовники кажуть, якщо Угорщина використає своє право вето, то ЄС, швидше за все, оформить кредит на своїх умовах. Наразі "у прискореному темпі" готується законопроєкт про виплату Україні до 35 млрд євро, що відповідає частці США, який планують узгодити до кінця жовтня. На цей період також заплановано зустріч міністрів фінансів країн G7, де можуть ухвалити рішення щодо кредиту для України.

Однак Європа не хоче збільшувати свій внесок, тому, за словами першого дипломата, на Орбана будуть тиснути, доки він не здасться.