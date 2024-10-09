Рада ЄС погодила 35 млрд євро кредиту для України із залученням активів РФ

Допомога спрямована на негайне задоволення нагальних потреб України у фінансуванні, які зросли через війну

Прапори України й ЄС (Фото: Julien Warnand/EPA)

9 жовтня Рада Європейського Союзу схвалила пакет фінансової позики Україні на суму до 35 млрд євро, що є частиною зобов'язань блоку у виконанні відповідного рішення G7 щодо заморожених російських активів. Про це йдеться у заяві Ради ЄС.

"Рада досягла домовленості щодо пакета фінансової допомоги Україні, включно з винятковою позикою макрофінансової допомоги на суму до 35 млрд євро та механізмом кредитної співпраці, який підтримуватиме Україну в погашенні кредитів на суму до 45 млрд євро ЄС і партнерами G7", – йдеться у повідомленні.

Допомога спрямована на негайне задоволення нагальних потреб України у фінансуванні, які зросли через російську агресію.

Фіндопомога у розмірі 35 млрд євро має стати частиною кредитної лінії G7 загальною сумою до 45 млрд євро.

Механізм кредитування України розподілятиме ці кошти, а також можливі суми, отримані як добровільні внески від держав-членів та третіх країн чи інших джерел, у формі фінансової підтримки України, щоб допомогти їй обслуговувати та погашати кредити, зазначили в заяві.

ЄС планує, щоб кошти стали доступними для України з 2024 року, а кредит був виплачений протягом максимум 45 років.

Рада Євросоюзу має затвердити рішення за письмовою процедурою після того, як Європарламент ухвалить текст у першому читанні. Тоді рішення набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.

22 травня Україна та ЄС підписали угоду, в якій визначили механізми з управління та контролю використання 50 млрд євро в межах плану Ukraine Facility.

25 липня міністр фінансів Марченко заявив, що Україна розраховує отримати $50 млрд від G7 із перших днів 2025 року.

8 жовтня Reuters писало, що Угорщина затримає ухвалення ЄС ключового рішення, необхідного для виділення Україні грошей за механізмом, погодженим G7.