Совет ЕС согласовал 35 млрд евро кредита для Украины с привлечением активов РФ

Флаги Украины и ЕС (Фото: Julien Warnand/EPA)

9 октября Совет Европейского Союза одобрил пакет финансового займа Украине на сумму до 35 млрд евро, что является частью обязательств блока по выполнению соответствующего решения G7 по замороженным российским активам. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"Совет достиг договоренности о пакете финансовой помощи Украине, включая исключительный заем макрофинансовой помощи на сумму до 35 млрд евро и механизм кредитного сотрудничества, который будет поддерживать Украину в погашении кредитов на сумму до 45 млрд евро ЕС и партнерами G7", – говорится в сообщении.

Помощь направлена на немедленное удовлетворение неотложных потребностей Украины в финансировании, выросших из-за российской агрессии.

Финпомощь в размере 35 млрд евро должна стать частью кредитной линии G7 на общую сумму до 45 млрд евро.

Механизм кредитования Украины будет распределять эти средства, а также возможные суммы, полученные в качестве добровольных взносов от государств-членов и третьих стран или других источников, в форме финансовой поддержки Украины, чтобы помочь ей обслуживать и погашать кредиты, отметили в заявлении.

ЕС планирует, чтобы средства стали доступны Украине с 2024 года, а кредит был выплачен в течение максимум 45 лет.

Совет Евросоюза должен утвердить решение по письменной процедуре после того, как Европарламент примет текст в первом чтении. Тогда решение вступит в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС.

22 мая Украина и ЕС подписали соглашение, в котором определили механизмы управления и контроля использования 50 млрд евро в рамках плана Ukraine Facility.

25 июля министр финансов Марченко заявил, что Украина рассчитывает получить $50 млрд от G7 с первых дней 2025 года.

8 октября Reuters писало, что Венгрия задержит принятие ЕС ключевого решения, необходимого для выделения Украине денег по механизму, согласованному G7.