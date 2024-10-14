Politico: Орбан угрозами наложить вето на кредит для Украины пытается помочь Трампу

Дональд Трамп и Виктор Орбан (Фото: ЕРА)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан придумал, как США в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах "выкрутиться" из кредита в $50 млрд для Украины. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на заявления нескольких анонимных дипломатов ЕС.

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Венгрия заявила, что не дает согласия на увеличение периода санкций на российские замороженные активы до 36 месяцев вместо полугода. Именно за счет прибыли от этих активов Украине и планировали предоставить кредит. Предложение о продлении санкций внесли США и его невозможно одобрить, если хотя бы одна из 27 стран-членов ЕС будет против как Венгрия. Из-за этого Вашингтон теряет "существенное участие".

"Если мы не решим этот вопрос [путем продления срока действия санкций], это обойдется ЕС, включая Венгрию, в большие деньги", — заявил один дипломат ЕС.

Однако, по словам второго дипломата, для Венгрии эта цена небольшая, так как Орбан таким образом сможет помочь Дональду Трампу и "купить" себе репутацию у него. Представители ЕС считают, что блокирование кредита Орбаном – это последний "пример сплоченности" с Трампом и говорят, что это может "разрушить трансатлантическое единство" в вопросе финансовой помощи Украине.

Третий дипломат из ЕС и по совместительству представитель Еврокомиссии заявил, что из-за угроз Орбана использовать право вето, США дали понять, что все же могут рассмотреть участие в кредите, но на меньшую сумму. Один из вариантов – выделение $5 млрд, что соответствует примерным объемам российских активов, замороженных в США. Но и в этом случае "львиная доля расходов" все равно на ЕС, утверждает дипломат.

Анонимные собеседники говорят, что если Венгрия использует свое право вето, то ЕС, скорее всего, оформит кредит на своих условиях. Сейчас "в ускоренном темпе" готовится законопроект о выплате Украине до 35 млрд евро, что соответствует доле США, который планируют согласовать до конца октября. На этот период также запланирована встреча министров финансов стран G7, где могут принять решение по кредиту для Украины.

Однако Европа не хочет увеличивать свой вклад, поэтому, по словам первого дипломата, на Орбана будут давить, пока он не сдастся.