Кто поздравил Трампа и есть ли в списке РФ. Кремль отрицает "тайные" сообщения от Путина

Трампа поздравили с победой лидеры многих государств, а российские журналисты писали, что неофициально это сделал и Путин. Песков говорит – это не так

Дональд Трамп (Фото: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Республиканца Дональда Трампа поздравили с победой на выборах президента США лидеры многих государств еще до оглашения официальных результатов. Российское издание Вёрстка со ссылкой на неназванных собеседников писало, что поздравление "через знакомых" якобы передал и диктатор РФ Владимир Путин, однако в Кремле опровергают это.

Президент Владимир Зеленский утром 6 ноября поздравил Трампа с "впечатляющей победой", а уже в ночь на 7 ноября они провели, как сказал украинский лидер, "прекрасный" телефонный разговор.

Президент Сальвадора Найиб Букеле стал первым, кто поздравил Трампа: "Пусть Бог вас благословит и ведет вас".

Венгерский премьер Виктор Орбан первым в ЕС поздравил Трампа 6 ноября: написал, что "долгое ожидание закончилось" и "президент Трамп возвращается".

7 ноября они провели телефонный разговор, после которого Орбан заявил о "больших планах на будущее".

Также Трампа поздравил президент Франции Эммануэль Макрон: отметил, что готов сотрудничать с ним, как и при его предыдущей каденции, "с уважением и амбициями ради мира и процветания".

Le Figaro пишет, что Трамп и Макрон также связались по телефону – разговор длился около 25 минут. Макрон сказал, что "готов продолжать разговор и работать вместе над этими вопросами, включая Украину и Ближний Восток".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС и США – это больше, чем просто союзники. Призывала "работать вместе над сильной трансатлантической повесткой дня".

Генсек НАТО Марк Рютте поздравил Трампа и заявил: "Его лидерство будет ключевым для поддержания прочности нашего альянса. Я с нетерпением жду того, чтобы снова работать с ним ради мира благодаря силе".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили написала, что сильная Америка – стратегический партнер Тбилиси, друг в течение 33 лет, который "сейчас нужен больше, чем когда-либо", чтобы поддержать евроатлантическую интеграцию, укрепить региональную безопасность и стабильность, а также защитить свободу и независимость страны.

7 ноября лидер Китая Си Цзиньпин позвонил Трампу, чтобы поздравить его, передает Министерство иностранных дел КНР. Он выразил надежду, что обе стороны будут поддерживать принципы взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, а также смогут урегулировать разногласия и "найдут путь для Китая и Соединенных Штатов, чтобы правильно идти в новую эру".

Телефонный разговор уже провели Трамп и президент Южной Кореи Юн Сок Йоль. Они обсудили ситуацию в Северной Корее, в частности недавние ядерные разработки, запуски ракет и развертывание войск в РФ. Лидеры выразили "обеспокоенность этими вопросами безопасности и безотлагательностью ситуации в Украине".

Как передает CNN, также у Трампа уже были разговоры с премьером Японии Сигеру Ишибой, премьером Италии Джорджей Мелони, премьером Великобритании Киром Стармером и другими.

Как сообщали 6 ноября российские пропагандисты, спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, планирует ли Путин поздравлять Трампа с победой, но напомнил, что США являются "недружественной" страной для России.

"Мне неизвестно о планах президента приветствовать Трампа с выборами. Давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства", – сказал Песков, при этом заявив об "открытости Путина к диалогу".

Позднее российская Вёрстка написала, что представители российских властей и "элиты" якобы поздравили Трампа с победой неофициально – "через знакомых" по линии Министерства иностранных дел России. Поздравляли Трампа якобы Путин, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко, глава нелегитимной Госдумы РФ Вячеслав Володин и глава Сбербанка РФ Герман Греф.

Собеседники Вёрстки считают, что российские власти надеются улучшить переговорные позиции в войне против Украины, ожидая сокращения поддержки Киева со стороны США. При этом слова Трампа о том, что он якобы сможет закончить войну за сутки, в Кремле "не воспринимают серьезно", сказали собеседники.

Позже российские пропагандисты сообщили, что Песков опроверг публикации в медиа о якобы неофициально переданных поздравлениях Трампу.

6 ноября 2024 года Трамп объявил о своей победе на выборах президента США. Он пообещал, что новый срок будет "настоящей золотой эпохой" для Штатов.

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