"Безответственная провокация". Украина отреагировала на запуск баллистической ракеты КНДР
Украина призвала партнеров к "немедленным действиям по решительному противодействию" режимам России и КНДР на фоне запуска Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты 31 октября. Соответствующее заявление появилось на сайте Министерства иностранных дел.
Дипломатическое ведомство "решительно осудило" очередной запуск ракеты КНДР: "Это еще одна безответственная провокация, подрывающая мир и стабильность как на Корейском полуострове, так и в мире в целом".
МИД отметил, что Северная Корея продолжает сознательно дестабилизировать ситуацию, и напомнил, что ее режим посылает государству-агрессору РФ не только артиллерийские боеприпасы и баллистические ракеты, но и военные подразделения для войны.
О продвижении ракетной программы Северной Кореи свидетельствует новое испытание вооружения, которое достигло максимально большой высоты по сравнению с предыдущими запусками, отметила украинская сторона.
Ведомство считает, что на этом фоне вызывает "особую обеспокоенность" углубление военного сотрудничества России и КНДР, требующее "немедленного и решительного ответа мирового сообщества".
Украина призвала партнеров к "немедленным действиям для решительного противодействия" российскому и северокорейскому режимам: от повышения санкционного давления на эти страны – до максимального усиления возможностей Украины в рамках Плана победы президента Владимира Зеленского.
Ранее, 18 октября, глава МИД Андрей Сибига обращался к партнерам с таким же призывом в ответ на отправку военных КНДР в Россию.
- В четверг, 31 октября, КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Правительство Японии заявило о самом длительном времени полета северокорейской ракеты.
Северокорейская ракета летела 86 минут и преодолела расстояние около 1000 км с рекордной высотой более 7000 км, сообщил министр обороны Японии Ген Накатани.
- В Южной Корее считают, что существует "высокая вероятность" того, что в обмен на развертывание своих войск Северная Корея, скорее всего, потребует от России передачи технологий в разных сферах. В частности, речь идет о технологиях, связанных с тактическим ядерным оружием.