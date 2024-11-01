"Безответственная провокация". Украина отреагировала на запуск баллистической ракеты КНДР

Ким Чен Ын (Иллюстративное фото: EPA)

Украина призвала партнеров к "немедленным действиям по решительному противодействию" режимам России и КНДР на фоне запуска Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты 31 октября. Соответствующее заявление появилось на сайте Министерства иностранных дел.

Дипломатическое ведомство "решительно осудило" очередной запуск ракеты КНДР: "Это еще одна безответственная провокация, подрывающая мир и стабильность как на Корейском полуострове, так и в мире в целом".

МИД отметил, что Северная Корея продолжает сознательно дестабилизировать ситуацию, и напомнил, что ее режим посылает государству-агрессору РФ не только артиллерийские боеприпасы и баллистические ракеты, но и военные подразделения для войны.

О продвижении ракетной программы Северной Кореи свидетельствует новое испытание вооружения, которое достигло максимально большой высоты по сравнению с предыдущими запусками, отметила украинская сторона.

Ведомство считает, что на этом фоне вызывает "особую обеспокоенность" углубление военного сотрудничества России и КНДР, требующее "немедленного и решительного ответа мирового сообщества".

Украина призвала партнеров к "немедленным действиям для решительного противодействия" российскому и северокорейскому режимам: от повышения санкционного давления на эти страны – до максимального усиления возможностей Украины в рамках Плана победы президента Владимира Зеленского.

Ранее, 18 октября, глава МИД Андрей Сибига обращался к партнерам с таким же призывом в ответ на отправку военных КНДР в Россию.