КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету: время полета было рекордным

МКБ летела 86 минут и преодолела расстояние около 1000 км с рекордной высотой более 7000 км

Иллюстративное фото: ЭРА

В четверг, 31 октября, КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Правительство Японии заявило о самом долгом времени полета северокорейской ракеты, передает информационное агентство Kyodo News.

Министерство обороны Японии сообщило, что баллистическая ракета была запущена на северо-восток из района возле Пхеньяна около 07:11 (00:11 по киевскому времени) и упала около 08:37 за пределами исключительной экономической зоны Японии на запад от острова Окусири.

Северокорейская ракета летела 86 минут и преодолела расстояние около 1000 км с рекордной высотой более 7000 км, сообщил министр обороны Японии Ген Накатани.

После того, как японское правительство созвало заседание Совета национальной безопасности, главный секретарь кабинета министров Йосимаса Хаяси заявил, что ракета, похоже, была запущена по повышенной траектории. Он назвал испытание "возмутительным актом, который приведет к эскалации напряженности со всем мировым сообществом".

Северная Корея может прибегнуть к "дальнейшим провокационным действиям, включая ядерное испытание", считает он.

Министр иностранных дел Японии Такеши Ивая заявил журналистам, что страна выразила суровый протест Пхеньяну из-за запуска ракеты.

США заявили, "решительно осуждают" этот шаг КНДР, и что это "грубое нарушение" нескольких резолюций ООН и "безосновательно повышает напряженность и рискует дестабилизировать ситуацию в регионе".

Как передает государственное информагентство Северной Кореи KCNA, диктатор КНДР Ким Чен Ын заявил: "Этот пуск – справедливое и полностью легитимное военное мероприятие, которое показывает нашу решимость дать ответ врагам, угрожавшим безопасности республики и в последнее время намеренно усугублявших ситуацию в сфере безопасности".

Последний раз Северная Корея запускала баллистическую ракету 18 сентября, а межконтинентальную баллистическую ракету – 18 декабря во время испытаний новой твердотопливной Hwasong-18.

Южнокорейские законодатели предполагали, что КНДР может запустить межконтинентальную баллистическую ракету во время выборов президента США 5 ноября. Однако это произошло неделей раньше.