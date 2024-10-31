Північна Корея запустила міжконтинентальну балістичну ракету: час польоту був рекордним

МКБ летіла 86 хвилин і подолала відстань близько 1000 км з рекордною висотою понад 7000 км

Ілюстративне фото: ЕРА

У четвер, 31 жовтня, КНДР запустила міжконтинентальну балістичну ракету в бік Японського моря. Уряд Японії заявив про найдовший час польоту північнокорейської ракети, передає інформаційне агентство Kyodo News.

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Міністерство оборони Японії повідомило, що балістична ракета була запущена на північний схід із району поблизу Пхеньяна близько 07:11 (00:11 за київським часом) і впала близько 08:37 за межами виключної економічної зони Японії на захід від острова Окушірі.

Північнокорейська ракета летіла 86 хвилин і подолала відстань близько 1000 км з рекордною висотою понад 7000 км, повідомив міністр оборони Японії Ген Накатані.

Після того, як японський уряд скликав засідання Ради національної безпеки, головний секретар кабінету міністрів Йосімаса Хаясі заявив, що ракета, схоже, була запущена за підвищеною траєкторією. Він назвав випробування "обурливим актом, що призведе до ескалації напруженості з усією світовою спільнотою".

Північна Корея може вдатися до "подальших провокаційних дій, включно і ядерних випробувань", вважає він.

Міністр закордонних справ Японії Такеші Івая заявив журналістам, що країна висловила суворий протест Пхеньяну через запуск ракети.

США заявили, що "рішуче засуджують" цей крок КНДР, що це є "грубим порушенням" кількох резолюцій ООН, "безпідставно підвищує напруженість і ризикує дестабілізувати безпекову ситуацію в регіон".

Як передає державне інформагентство Північної Кореї KCNA, диктатор КНДР Кім Чен Ин заявив: "Цей пуск – справедливий і повністю легітимний військовий захід, що показує нашу рішучість дати відповідь ворогам, які загрожували безпеці республіки й останнім часом навмисно погіршували ситуацію у сфері безпеки в регіоні".

Востаннє Північна Корея запускала балістичну ракету 18 вересня, а міжконтинентальну балістичну ракету – 18 грудня під час випробувань нової твердопаливної Hwasong-18.

Південнокорейські законодавці припускали, що КНДР може запустити міжконтинентальну балістичну ракету під час виборів президента США 5 листопада. Проте це сталося тижнем раніше.