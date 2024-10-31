У Сеулі вважають, що КНДР проситиме в Росії ядерні технології в обмін на солдатів

Міністр оборони Південної Кореї вважає, що розгортання військ КНДР в Росії може призвести до ескалації загроз безпеці на Корейському півострові

Володимир Путін і Кім Чен Ин (Фото: Vladimir Smirnov/EPA)

Північна Корея "дуже ймовірно" попросить Росію про передові технології, пов’язані з ядерною зброєю, в обмін на розгортання військ для допомоги РФ у війні проти України. Про це повідомив міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен, передає телеканал CNN.

Північна Корея, ймовірно, вимагатиме від Росії передачі технологій, пов’язаних із тактичною ядерною зброєю, розробкою міжконтинентальних балістичних ракет, розвідувальних супутників і атомних підводних човнів, сказав очільник Міноборони Південної Кореї, спілкуючись з американським колегою Ллойдом Остіном.

Він також зауважив, що не вірить, що розгортання військ КНДР для допомоги Росії збільшить "ймовірність початку війни на Корейському півострові", але вважає, що це може призвести до "ескалації загроз безпеці на Корейському півострові".

29 жовтня 2024 року речник Пентагону Пет Райдер підтвердив, що відносно невелика кількість північнокорейських військових уже перебуває у Курській області Росії, декілька тисяч також прибули ближче до України.

Заступниця речника Пентагона Сабріна Сінгх повідомила, що ЗСУ можуть застосовувати надану американську зброю проти північнокорейських солдатів, якщо ті вступлять у війну на боці Росії.

Президент Південної Кореї заявив, що делегація країни цього тижня відвідає Україну, де поділиться інформацією про розгортання північнокорейських військ на території Росії.