В Сеуле считают, что КНДР будет просить у России ядерные технологии в обмен на солдат

Министр обороны Южной Кореи считает, что размещение войск КНДР в России может привести к эскалации угроз безопасности на Корейском полуострове

Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: Vladimir Smirnov/EPA)

Северная Корея "очень вероятно" попросит Россию о передовых технологиях, связанных с ядерным оружием, в обмен на развертывание войск для помощи РФ в войне против Украины. Об этом сообщил министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен, передает телеканал CNN.

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Северная Корея, вероятно, потребует от России передачи технологий, связанных с тактическим ядерным оружием, разработкой межконтинентальных баллистических ракет, разведывательных спутников и атомных подлодок, сказал глава Минобороны Южной Кореи, общаясь с американским коллегой Ллойдом Остином.

Он также отметил, что не верит, что размещение войск КНДР для помощи России увеличит "вероятность начала войны на Корейском полуострове", но считает, что это может привести к "эскалации угроз безопасности на Корейском полуострове".

29 октября 2024 года представитель Пентагона Пэт Райдер подтвердил, что относительно небольшое количество северокорейских военных уже находится в Курской области России, несколько тысяч также прибыли ближе к Украине.

Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что ВСУ могут применять предоставленное американское оружие против северокорейских солдат, если те вступят в войну на стороне России.

Президент Южной Кореи заявил, что делегация страны на этой неделе посетит Украину, где поделится информацией о размещении северокорейских войск на территории России.