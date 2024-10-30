FT: Около 3000 военных КНДР размещены в казармах в 50 км от Украины

Лишь несколько сотен из этих 3000 военных являются спецназовцами, тогда как остальные составляют регулярные войска, заявил собеседник журналистов

Войска Северной Кореи и Ким Чен Ин (Фото: KNCA)

Приблизительно 3000 северокорейских военных были доставлены с Дальнего Востока в Курскую область России и размещены в казармах 28 октября, примерно в 50 км от украинской границы. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на чиновников украинской разведки.

Согласно информации южнокорейской разведки, первые военные из КНДР прибыли в Россию в начале октября и входят в элитный 11-й армейский корпус северокорейской армии, известный как "Штурмовой корпус".

Один из собеседников журналистов сообщил, что лишь несколько сотен из этих 3000 военных являются спецназовцами, тогда как остальные составляют регулярные войска. 28 октября их разместили в казармах примерно в 50 км от границы с Украиной, где они ждали дальнейших указаний от российского командования.

В украинской разведке выразили сомнения в боевых способностях северокорейских военных, назвав их "неопытными пехотинцами".

"Они никогда раньше не покидали свою страну. Они никогда не сражались в реальных боях, и их опыт очень далек от реальности современной войны", – отметил собеседник FT.