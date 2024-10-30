FT: Близько 3000 військових КНДР розміщені у казармах за 50 км від України

Лише кілька сотень з цих 3000 військових є спецпризначенцями, тоді як решта складає регулярні війська, заявив співрозмовник журналістів

Війська Північної Кореї та Кім Чен Ин (Фото: KNCA)

Приблизно 3000 північнокорейських військових були доставлені з Далекого Сходу до Курської області Росії та розміщені в казармах 28 жовтня, приблизно за 50 км від українського кордону. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на високопосадовців української розвідки.

Згідно з інформацією південнокорейської розвідки, перші військові з КНДР прибули до Росії на початку жовтня та входять до елітного 11-го армійського корпусу північнокорейської армії, відомого як "Штурмовий корпус".

Один зі співрозмовників журналістів повідомив, що лише кілька сотень з цих 3000 військових є спецпризначенцями, тоді як решта складає регулярні війська. 28 жовтня їх розмістили в казармах приблизно за 50 км від кордону з Україною, де вони чекали на подальші вказівки від російського командування.

В українській розвідці висловили сумніви щодо бойових здібностей північнокорейських військових, назвавши їх "недосвідченими піхотинцями".

"Вони ніколи раніше не залишали свою країну. Вони ніколи не воювали в реальних боях, і їхній досвід дуже далекий від реальності сучасної війни", — зазначив співрозмовник FT.