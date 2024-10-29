"Відносно небагато". Пентагон підтвердив, що військові КНДР вже у Курській області

Неподалік Курської області також є "приблизно пару тисяч" північнокорейських солдатів

Пет Райдер (Фото: Pentagon / Alexander Kubitza)

Відносно невелика кількість північнокорейських військових уже знаходиться у Курській області Росії, декілька тисяч також прибули ближче до України. Про це повідомив речник Міністерства оборони США Пет Райдер на брифінгу.

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Він нагадав, що за даними Пентагону КНДР скерувала в цілому близько 10 000 солдатів для навчання у східній Росії (напевно, йдеться про Далекий Схід. – Ред.).

За даними Міноборони США, ці 10 000 північнокорейських військових можуть, ймовірно, поповнити російські сили поблизу України протягом наступних кількох тижнів.

Райдер заявив, що частина солдатів КНДР уже прибула ближче до України – у бік Курської області біля російсько-українського кордону, їхня кількість становить "приблизно пару тисяч".

Менша кількість північнокорейських військових уже присутня безпосередньо у Курській області – їхню чисельність речник характеризує як "відносно невелику". Інші деталі він відмовився надати.

"Ми продовжуємо бути стурбованими тим, що Росія має намір використовувати цих солдатів у бойових діях або підтримувати [свої] бойові дії проти українських сил у Курську. Ми продовжуємо уважно стежити та консультуємося з нашими українськими партнерами, так само як з іншими союзниками та партнерами", – зазначив представник оборонного відомства.

Раніше заступниця речника Пентагона Сабріна Сінгх повідомила, що ЗСУ можуть застосовувати надану американську зброю проти північнокорейських солдатів, якщо ті вступлять у війну на боці Росії.