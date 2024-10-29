"Відносно небагато". Пентагон підтвердив, що військові КНДР вже у Курській області
Відносно невелика кількість північнокорейських військових уже знаходиться у Курській області Росії, декілька тисяч також прибули ближче до України. Про це повідомив речник Міністерства оборони США Пет Райдер на брифінгу.
Він нагадав, що за даними Пентагону КНДР скерувала в цілому близько 10 000 солдатів для навчання у східній Росії (напевно, йдеться про Далекий Схід. – Ред.).
За даними Міноборони США, ці 10 000 північнокорейських військових можуть, ймовірно, поповнити російські сили поблизу України протягом наступних кількох тижнів.
Райдер заявив, що частина солдатів КНДР уже прибула ближче до України – у бік Курської області біля російсько-українського кордону, їхня кількість становить "приблизно пару тисяч".
Менша кількість північнокорейських військових уже присутня безпосередньо у Курській області – їхню чисельність речник характеризує як "відносно невелику". Інші деталі він відмовився надати.
"Ми продовжуємо бути стурбованими тим, що Росія має намір використовувати цих солдатів у бойових діях або підтримувати [свої] бойові дії проти українських сил у Курську. Ми продовжуємо уважно стежити та консультуємося з нашими українськими партнерами, так само як з іншими союзниками та партнерами", – зазначив представник оборонного відомства.
Раніше заступниця речника Пентагона Сабріна Сінгх повідомила, що ЗСУ можуть застосовувати надану американську зброю проти північнокорейських солдатів, якщо ті вступлять у війну на боці Росії.
- Генсек НАТО 28 жовтня підтвердив, що Росія передислокувала солдатів КНДР до Курської області для боїв із ЗСУ.
- Президент Зеленський 29 жовтня повідомив, що провів телефонну розмову з південнокорейським колегою Юн Сок Йолем. Український лідер надав очільнику Кореї свіжі дані про перекидання 3000 північнокорейських військових на російські полігони "в безпосередній близькості до зони бойових дій". Очікується, що їхня кількість збільшиться до 12 000.
Видання El País з посиланням на анонімного прикордонника України заявило, що українські військові могли вдарити по солдатах з Північної Кореї, яких Росія перекинула до зони бойових дій у Курській області.