"Относительно немного". Пентагон подтвердил, что военные КНДР уже в Курской области

Недалеко от Курской области также есть "примерно пару тысяч" северокорейских солдат

Пэт Райдер (Фото: Pentagon / Alexander Kubitza)

Относительно небольшое количество северокорейских военных уже находится в Курской области России, несколько тысяч также прибыли ближе к Украине. Об этом сообщил спикер Министерства обороны США Пэт Райдер на брифинге.

Он напомнил, что по данным Пентагона КНДР направила в общей сложности около 10 000 солдат для обучения в восточной России (возможно, речь идет о Дальнем Востоке. – Ред.).

По данным Минобороны США, эти 10 000 северокорейских военных могут вероятно пополнить российские силы вблизи Украины в течение нескольких недель.

Райдер заявил, что часть из солдат КНДР уже прибыла ближе к Украине - в сторону Курской области у российско-украинской границы, их количество составляет "приблизительно пару тысяч".

Меньшее количество северокорейских военных уже присутствует непосредственно в Курской области - их численность спикер характеризует как "относительно небольшую". Остальные детали он отказался предоставить.

"Мы продолжаем быть озабочены тем, что Россия намерена использовать этих солдат в боевых действиях или поддерживать [свои] боевые действия против украинских сил в Курске. Мы продолжаем внимательно следить и консультируемся с нашими украинскими партнерами, равно как с другими союзниками и партнерами", - отметил представитель оборонного ведомства.

Ранее заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что ВСУ могут применять предоставленное американское оружие против северокорейских солдат, если те вступят в войну на стороне России.