"Относительно немного". Пентагон подтвердил, что военные КНДР уже в Курской области
Относительно небольшое количество северокорейских военных уже находится в Курской области России, несколько тысяч также прибыли ближе к Украине. Об этом сообщил спикер Министерства обороны США Пэт Райдер на брифинге.
Он напомнил, что по данным Пентагона КНДР направила в общей сложности около 10 000 солдат для обучения в восточной России (возможно, речь идет о Дальнем Востоке. – Ред.).
По данным Минобороны США, эти 10 000 северокорейских военных могут вероятно пополнить российские силы вблизи Украины в течение нескольких недель.
Райдер заявил, что часть из солдат КНДР уже прибыла ближе к Украине - в сторону Курской области у российско-украинской границы, их количество составляет "приблизительно пару тысяч".
Меньшее количество северокорейских военных уже присутствует непосредственно в Курской области - их численность спикер характеризует как "относительно небольшую". Остальные детали он отказался предоставить.
"Мы продолжаем быть озабочены тем, что Россия намерена использовать этих солдат в боевых действиях или поддерживать [свои] боевые действия против украинских сил в Курске. Мы продолжаем внимательно следить и консультируемся с нашими украинскими партнерами, равно как с другими союзниками и партнерами", - отметил представитель оборонного ведомства.
Ранее заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что ВСУ могут применять предоставленное американское оружие против северокорейских солдат, если те вступят в войну на стороне России.
- Генсек НАТО 28 октября подтвердил, что Россия передислоцировала солдат КНДР в Курскую область для боев с ВСУ.
- Президент Зеленский 29 октября сообщил, что провел телефонный разговор с южнокорейским коллегой Юн Сок Йолем. Украинский лидер предоставил главе Кореи свежие данные о перебрасывании 3000 северокорейских военных на российские полигоны "в непосредственной близости к зоне боевых действий". Ожидается, что их количество увеличится до 12 000.
Издание El País со ссылкой на анонимного пограничника Украины заявило, что украинские военные могли ударить по солдатам из Северной Кореи, которых Россия перебросила в зону боевых действий в Курской области.