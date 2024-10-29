Разведка Южной Кореи: КНДР отправила воевать в Россию 20-летних солдат и подростков

Ким Чен Ын и солдаты армии КНДР (Фото: EPA)

Северная Корея перебросила в Россию воевать против Украины 20-летних солдат и даже подростков. Об этом сказано в отчете Национальной разведывательной службы Южной Кореи, передает Yonhap News Agency.

"Следует сказать, что они уже получили базовую боевую подготовку, необходимую им в качестве "Штурмового корпуса", поэтому их боевые способности никогда не следует недооценивать", – сказано в заявлении.

Кроме того у Сеула есть данные, что к линии фронта в Украине направляется заместитель начальника генштаба КНДР Ким Ен Бок вместе с "передовым отрядом". Он является "близким военным помощником" руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына, а западные СМИ упоминают его как "главу подразделения", направленного в Россию.

Разведка Южной Кореи отметила, что полученные данные позволяют предположить, что переброска северокорейских войск в Курск "неизбежна". Также по ее подсчетам, КНДР с начала 2024 года направила в РФ около 4000 рабочих, которые будут получать зарплату в размере примерно $800

В разведке отметили, что это первый раз, когда КНДР перебросила за границу своих солдат для участия в боевых действиях. Сеул считает это прекрасной возможностью, чтобы оценить боеспособность армии Северной Кореи.