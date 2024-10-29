Разведка Южной Кореи: КНДР отправила воевать в Россию 20-летних солдат и подростков
Северная Корея перебросила в Россию воевать против Украины 20-летних солдат и даже подростков. Об этом сказано в отчете Национальной разведывательной службы Южной Кореи, передает Yonhap News Agency.
"Следует сказать, что они уже получили базовую боевую подготовку, необходимую им в качестве "Штурмового корпуса", поэтому их боевые способности никогда не следует недооценивать", – сказано в заявлении.
Кроме того у Сеула есть данные, что к линии фронта в Украине направляется заместитель начальника генштаба КНДР Ким Ен Бок вместе с "передовым отрядом". Он является "близким военным помощником" руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына, а западные СМИ упоминают его как "главу подразделения", направленного в Россию.
Разведка Южной Кореи отметила, что полученные данные позволяют предположить, что переброска северокорейских войск в Курск "неизбежна". Также по ее подсчетам, КНДР с начала 2024 года направила в РФ около 4000 рабочих, которые будут получать зарплату в размере примерно $800
В разведке отметили, что это первый раз, когда КНДР перебросила за границу своих солдат для участия в боевых действиях. Сеул считает это прекрасной возможностью, чтобы оценить боеспособность армии Северной Кореи.
- 29 октября издание El País заявило, что ВСУ могли нанести первый удар по солдатам КНДР в Курской области.
- Президент Зеленский также сообщил, что на полигонах РФ возле Украины уже 3000 военных КНДР.
- 28 октября издание WSJ сообщало, что КНДР отправила в РФ не элитные подразделения своей армии, состоящие из 20-летних и худощавых новобранцев.
- В тот же день генсек НАТО подтвердил, что солдаты КНДР уже в Курской области России. 23 октября с заявлением президентам и Пентагоне.