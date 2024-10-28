Рютте подтвердил, что войска КНДР уже в России: Путину необходима иностранная поддержка
Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что северокорейские военные дислоцировались в Курской области для участия в войне России против Украины. Об этом он заявил в штаб-квартире Североатлантического альянса 28 октября.
"Войска Северной Кореи находятся в Курской области, что само по себе является значительной эскалацией российско-украинской войны. Речь идет о еще одном пробеле в безопасности НАТО", – сказал Рютте.
По мнению генсека НАТО, отправка солдат КНДР в Россию свидетельствует об "отчаянии" российского диктатора Владимира Путина, который потерял на войне против Украины более 600 000 своих военных и фактически не может продолжать свое наступление без иностранной поддержки.
Он подчеркнул, что в обмен на привлечение северокорейской живой силы к войне Москва предоставляет Пхеньяну военные технологии и другие средства в обход международных санкций.
"Углубление военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей представляет угрозу как индийско-тихоокеанской, так и евроатлантической безопасности. Мы продолжаем следить за развитием ситуации", – заявил он.
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