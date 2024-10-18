Буданов: РФ готовит до 11 000 пехотинцев из КНДР, первые тысячи поедут воевать под Курском
Сейчас почти 11 000 пехотинцев из Северной Кореи обучаются на востоке России, чтобы воевать против Украины. Об этом в комментарии The War Zone сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
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"Они будут готовы [воевать] с 1 ноября", – сказал Буданов.
По словам начальника ГУР, северокорейские войска будут использовать российскую технику и боеприпасы, а первый кадровый состав из 2600 солдат отправится в Курскую область.
Куда отправят остальных северокорейских военных, непонятно, отметил он.
"Сейчас у нас нет полной картины", – добавил Буданов.
- 15 октября собеседник в военной разведке сообщил LIGA.net, что на базе 11 отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии формируется "особый бурятский батальон", укомплектованный гражданами Северной Кореи.
- Впоследствии появилась информация о том, что 18 военных из Северной Кореи уже сбежали со своих позиций на российско-украинской границе в Брянской и Курской областях РФ.
- 16 октября представитель Белого дома Кирби сказал, что США пока не могут однозначно подтвердить или опровергнуть информацию о северокорейских солдатах в составе армии РФ.
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