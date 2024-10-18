Буданов: РФ готовит до 11 000 пехотинцев из КНДР, первые тысячи поедут воевать под Курском

Начальник ГУР подчеркнул, что пока что нет полной картины об участии военных из КНДР в войне России против Украины

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Сейчас почти 11 000 пехотинцев из Северной Кореи обучаются на востоке России, чтобы воевать против Украины. Об этом в комментарии The War Zone сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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"Они будут готовы [воевать] с 1 ноября", – сказал Буданов.

По словам начальника ГУР, северокорейские войска будут использовать российскую технику и боеприпасы, а первый кадровый состав из 2600 солдат отправится в Курскую область.

Куда отправят остальных северокорейских военных, непонятно, отметил он.

"Сейчас у нас нет полной картины", – добавил Буданов.

15 октября собеседник в военной разведке сообщил LIGA.net , что на базе 11 отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии формируется "особый бурятский батальон", укомплектованный гражданами Северной Кореи.

, что на базе 11 отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии формируется "особый бурятский батальон", укомплектованный гражданами Северной Кореи. Впоследствии появилась информация о том, что 18 военных из Северной Кореи уже сбежали со своих позиций на российско-украинской границе в Брянской и Курской областях РФ.

16 октября представитель Белого дома Кирби сказал, что США пока не могут однозначно подтвердить или опровергнуть информацию о северокорейских солдатах в составе армии РФ.

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