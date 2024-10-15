18 военных из КНДР сбежали с позиций на украинской границе – источник
18 военных из Северной Кореи уже сбежали со своих позиций на российско-украинской границе в Брянской и Курской областях РФ. Об этом LIGA.net сообщил собеседник из военной разведки.
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Инцидент произошел в 7 километрах от границы, мотивы северокорейских военных пока не установлены, отметил собеседник.
Он акцентировал: военные РФ приступили к поискам этих солдат, но в то же время пытаются скрыть данные об этом происшествии от своего высшего командования.
Ранее, утром во вторник, собеседник в военной разведке сообщил LIGA.net, что на базе 11 отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии формируется "особый бурятский батальон", укомплектованный гражданами Северной Кореи.
- 4 октября 2024 года собеседник в ГУР сообщил, что в результате украинского ракетного удара вблизи временно оккупированного Донецка могли быть ликвидированы шесть северокорейских офицеров.
- 10 октября The Guardian писала, что военные КНДР в российских подразделениях помогают запускать баллистические ракеты по Украине. 12 октября WP писало, что несколько тысяч северокорейских пехотинцев проходят обучение в России и могут быть направлены на линию фронта в Украине до конца 2024 года.
- 13 октября президент Зеленский подтвердил, что Россия наращивает союзничество с Северной Кореей, заключающееся в отправке специалистов из КНДР "в помощь" российской оккупационной армии. 14 октября глава государства сообщил, что на заседании Ставки обсуждался вопрос фактического включения Северной Кореи в войну против Украины.