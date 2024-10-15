18 военных из КНДР сбежали с позиций на украинской границе – источник

Хотя россияне и начали поиски беглецов, они пытаются скрыть данные об этом происшествии от своего высшего командования, отметил собеседник

Иллюстративное фото: Depositphotos

18 военных из Северной Кореи уже сбежали со своих позиций на российско-украинской границе в Брянской и Курской областях РФ. Об этом LIGA.net сообщил собеседник из военной разведки.

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Инцидент произошел в 7 километрах от границы, мотивы северокорейских военных пока не установлены, отметил собеседник.

Он акцентировал: военные РФ приступили к поискам этих солдат, но в то же время пытаются скрыть данные об этом происшествии от своего высшего командования.

Ранее, утром во вторник, собеседник в военной разведке сообщил LIGA.net, что на базе 11 отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии формируется "особый бурятский батальон", укомплектованный гражданами Северной Кореи.